Não tenho perspectiva de ser vice de Nunes, diz Aldo após trocar PDT por MDB

São Paulo

Aldo Rebelo, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, vai se filiar ao MDB nesta sexta-feira (5), o que o torna apto para disputar a eleição como vice-prefeito na chapa de Ricardo Nunes (MDB), mas ao mesmo tempo o afasta dessa possibilidade.

Isso porque Nunes já tem o apoio de outros 11 partidos, que disputam a vaga de vice —dificilmente o prefeito vai concorrer numa chapa pura.

"Não trabalho com essa perspectiva de ser vice. É uma coisa longe, que cabe aos partidos", disse Aldo à Folha. "Eu prefiro continuar na secretaria, onde eu ajudo mais do que numa especulação de vice."

A legislação leitoral impõe que aqueles que queiram concorrer em outubro se filiem a algum partido até sábado (6).

Ricardo Nunes (MDB) ao receber Aldo Rebelo na Prefeitura de SP - Reprodução/@prefeitoricardonunes no Instagram

Ex-ministro e ex-deputado, Aldo está licenciado do PDT, partido que apoia Guilherme Boulos (PSOL), rival de Nunes na eleição. Convidado em janeiro para a secretaria depois da saída de Marta Suplicy (PT), que deixou o posto para ser vice de Boulos, Aldo teve que se licenciar do PDT para assumir o cargo.

Aldo afirmou ainda que a escolha pelo MDB era "mais conveniente", dado que o PDT apoia o pré-candidato adversário.

Por ter bom trânsito na esquerda e mesmo na direita bolsonarista, Aldo passou a ser cogitado como um possível vice para Nunes, mas não poderia compor a chapa com o prefeito estando no PDT.

O entendimento hoje é o de que a vice de Nunes deve ser entregue a algum nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), principal aliado do prefeito na corrida e que integra o partido com mais recursos e tempo de propaganda na TV. A ideia é que a escolha tenha também o aval do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Por isso, houve um movimento de que Aldo, para se habilitar para ser vice, se filiasse em algum partido que orbitasse o bolsonarismo em São Paulo, mas como mostrou o Painel, ele resistiu ao PL e a escolha final ficou entre o Republicanos e o MDB.

Na opinião de aliados de Aldo, o secretário tem mais identidade com o MDB, partido do campo de centro e pelo qual ele concorreu a deputado federal em 1982, quando o PC do B era considerado ilegal pela ditadura militar.

A escolha, no entanto, o afasta da chapa com o prefeito, já que seria preciso um esforço para que os partidos abram mão da vice. Além do PL, União Brasil e PP também ofereceram nomes.

Nos bastidores, aliados de Nunes afirmam que, de qualquer forma, as chances de que Aldo fosse o vice já eram baixas. Também caiu na bolsa de apostas o nome indicado por Bolsonaro, o coronel da PM Ricardo Mello Araújo. Ainda é cogitada a vereadora e ex-secretária estadual de Política para as Mulheres, Sonaira Fernandes (PL).

Como mostrou a Folha, Aldo ajuda Nunes em duas tarefas —acenar ao bolsonarismo e sinalizar amplitude em seu arco de apoiadores. Ex-ministro dos governos Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT) e ex-deputado federal (1991-2015), Aldo tem uma trajetória que permite as duas leituras contraditórias.

Por um lado, o militante comunista, que fez carreira no PC do B, é listado por Nunes e aliados entre os nomes da esquerda que o apoiam, o que seria uma evidência da frente ampla que o prefeito reivindica, que tem Bolsonaro na outra ponta.

Ao mesmo tempo, a escolha de Aldo por Nunes foi elogiada por bolsonaristas, inclusive Fabio Wajngarten, que se identificam com valores que o ex-ministro prega, como nacionalismo, soberania da Amazônia e direito de defesa.

Bolsonaro, que foi colega de Aldo na Câmara dos Deputados, chegou a publicar em suas redes um trecho de uma entrevista em que o secretário diz que não se pode "atribuir nenhum tipo de seriedade" à tentativa de golpe bolsonarista que está no alvo do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo emedebistas, Aldo divide com eles a avaliação de que Bolsonaro deve agir como mais um apoiador de Nunes e não como o dono da candidatura, para evitar a nacionalização pretendida por Boulos e Lula. Ele também minimiza a contaminação do prefeito pelo golpismo e negacionismo de Bolsonaro.

A divergência de Aldo com Boulos vem da época em que era ministro do Esporte, e o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) promovia protestos contra a realização da Copa no Brasil.