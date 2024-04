É falso que dados de homem morto tenham sido usados para registrar voto em 2022

São Paulo

É falso o vídeo no qual um homem diz que há registros de que seu pai, que morreu no ano 2000, votou no então candidato Lula (PT) nas últimas eleições presidenciais, em 2022.

Segundo o autor, um site informaria o voto de cada pessoa com base no CPF. No entanto, o voto no Brasil é secreto, conforme a Constituição Federal, e nem a Justiça Eleitoral consegue dizer em qual candidato cada eleitor votou. Além disso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que o homem mostrado no vídeo sequer possuía título de eleitor, e, portanto, não poderia ter votado na eleição de 2022, nem nas anteriores.

Voto no Brasil é secreto e urnas eletrônicas são seguras - Rubens Cavallari - 22.ao.2022/Folhapress

Publicações nas redes sociais divulgam o site Veja seu Voto pelo menos desde dezembro de 2022 para tentar deslegitimar o resultado da eleição. Como verificado pelo Comprova, a Justiça Eleitoral já alertou mais de uma vez que o site é falso e potencialmente perigoso, porque pode usar indevidamente os dados pessoais fornecidos.

Falso, para o Comprova, é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

