Não é verdade que Alexandre de Moraes tenha ligação com morte de Teori Zavascki, ao contrário do que diz post

É mentira que haja ligação entre o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e a queda do avião que vitimou o ministro Teori Zavascki e mais quatro pessoas em janeiro de 2017, diferentemente de post viral. O acidente foi provocado por falha humana associada às condições do tempo; a hipótese de sabotagem foi descartada pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) da FAB (Força Aérea Brasileira).

O vídeo, verificado pelo Comprova, também insinua que Moraes teria envolvimento com a morte do delegado de Angra dos Reis Adriano Antônio Soares, responsável por abrir o inquérito da morte de Teori. Ao contrário do que o post sugere, ele não estava à frente do caso, que já havia sido transferido para Brasília quando o ministro morreu. E a investigação sobre a morte de Soares foi arquivada após a constatação de que ele e um colega morreram durante uma briga e que o autor dos disparos agiu em legítima defesa.

O ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo em 2017 - Pedro Ladeira - 22.ago.2013/Folhapress

Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo no governo Geraldo Alckmin, Moraes foi indicado ao STF pelo então presidente Michel Temer (MDB), em março de 2017, na vaga de Teori.

O autor do post, visualizado mais de 90 mil vezes no TikTok e 54 mil vezes no X, publica conteúdos contrários a Moraes e a Lula (PT). Ele foi procurado pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desse texto.

