Homem que afirma ser petista e corrupto não é líder do MST e sim ex-candidato do PRTB

Não é João Pedro Stedile, líder nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), o homem que aparece em um vídeo à beira da piscina afirmando ser petista e corrupto. A pessoa vista nas imagens é o empresário e ex-candidato a deputado federal pelo PRTB em Mato Grosso do Sul, Valdecir Hanauer.

O vídeo original, que não menciona Stedile, foi publicado no perfil do empresário no TikTok em 16 de março de 2024, segundo Hanauer, em tom de sátira. Como verificado pelo Comprova, o empresário se apresenta como "patriota" e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Posteriormente, o registro foi amplamente repostado no X com a legenda "O nome dele é João Pedro Stedile. Líder nacional do MST, olha ele bêbado o que fala…".

À esq., captura de tela do vídeo publicado por Valdecir Hanauer e, à dir., João Pedro Stedile, do MST - Reprodução/TikTok / Myke Sena/Câmara dos Deputados

A reportagem tentou entrar em contato com Valdecir Hanauer e com a dona de uma das contas que repostou o vídeo, mas não houve retorno até a publicação deste texto

