Exposição de fotos mostra trabalho de conscientização eleitoral em aldeias de SP

São Paulo

Uma exposição fotográfica gratuita que mostra o trabalho de conscientização eleitoral em aldeias fica aberta em São Paulo até o fim do mês de maio.

A iniciativa é do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) paulista, que criou o Programa de Inclusão Político-Eleitoral para levar mais cidadania para pessoas que vivem em comunidades de difícil acesso, como aldeias indígenas, quilombos, assentamentos rurais, comunidades caiçaras.

ìndígena da aldeia Renascer, em Ubatuba (SP), simula votação em urna eletrônica - Paulo Eberlein/TRE-SP

Desde o começo do projeto, em março de 2022, 129 comunidades em todo o estado já foram atendidas.

Nessas ações, as pessoas que vivem nesses locais podem tirar título, regularizar sua situação eleitoral, transferir domicílio eleitoral, pedir isenção de pagamento de multa e aprender a mexer na urna.

Também há escuta das comunidades para saber se é necessário transporte no dia da eleição ou mesmo a instalação de novas seções eleitorais nos locais.

Indígena na aldeia Rio Silveira, em Bertioga (SP) - Paulo Eberlein/TRE-SP

O título da exposição, Motirô, é uma palavra tupi-guarani que significa "reunir pessoas para colheita ou construção de algo para a coletividade, sempre ajudando uns aos outros".

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nas eleições de 2020, entre os 58.085 eleitos e eleitas para as Câmaras Municipais de todo o país, 181 eram indígenas, o que representa 0,31% do total. A corte eleitoral calcula, ainda, 67.080 eleitores autodeclarados indígenas no país em dezembro de 2023.

Indígena faz treinamento em urna eletrônica na aldeia Rio Silveira, em Bertioga (SP) - Paulo Eberlein/TRE-SP