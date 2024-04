Folha reforça combate à desinformação com o projeto Checamos

São Paulo

O combate à desinformação realizado pela Folha ganha força com o lançamento, nesta quinta-feira (25), do projeto Checamos. O objetivo é verificar conteúdos potencialmente falsos que estão viralizando nas redes sociais e aplicativos de mensagem para levar a informação correta ao leitor.

O projeto abordará diversos temas, de cultura a política, e verificará conteúdos em diferentes formatos, como texto, foto e vídeo. O patrocínio é da Philip Morris Brasil. O lançamento ocorre em meio ao crescimento do uso da inteligência artificial, que potencializa a criação de publicações falsas, e em ano eleitoral, onde mentiras proliferam para atacar candidatos de todos os lados e desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Vídeos com a hashtag "#fraudenasurnas" foram visualizados mais de 7,7 milhões vezes no TikTok apenas em outubro de 2022, período eleitoral.

Projeto Checamos vai verificar conteúdos mentirosos que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagem - Arun Sankar - 22.mar.2018/AFP

"Combater a desinformação é atividade precípua do jornalismo; combatê-la em tempos do acelerador de partículas de fake news que são as redes sociais torna-se imperativo", afirma Sérgio Dávila, diretor de Redação.

As verificações do projeto Checamos ficarão abrigadas na seção Folha Informações, onde são publicadas as checagens feitas pela Folha. Se você receber um conteúdo sobre o qual fique em dúvida, pode enviá-lo para que seja verificado pelo WhatsApp 11 99581-6340 ou pelo email folha.informacoes@grupofolha.com.br.