É falso que Demétrio Magnoli tenha sido demitido da GloboNews após criticar possível cassação de Moro

É falso que o jornalista e sociólogo Demétrio Magnoli tenha sido demitido da GloboNews após opinar contra a Justiça Eleitoral no caso do julgamento de Sergio Moro (União Brasil). Magnoli continua atuando e, inclusive, participou da edição do programa Em Pauta de 8 de abril e teve vídeo do comentário publicado no perfil da emissora no Instagram.

Uma publicação no X traz o vídeo em que o comentarista fala sobre Moro, em participação no programa Em Pauta do dia 1º de abril. No vídeo, Magnoli, que é colunista da Folha, defende que o senador não seja cassado e destaca que o ex-juiz recebeu 2 milhões de votos. O jornalista conclui dizendo: "A soberania popular no Brasil vai dando lugar à soberania de seis juízes, esses caras aí que ninguém sabe o nome".

O tuíte acrescenta, por escrito, que Demétrio teria dito: "Gostaria de informar aos amigos que eu não faço mais parte da @GloboNews". No entanto, essa declaração não está registrada nos perfis do jornalista em redes sociais nem em outras fontes.

O jornalista e sociólogo Demétrio Magnoli em evento na Folha, em São Paulo - Reinaldo Canato - 26.nov.2018/Folhapress

Outra usuária da rede social, cujo post foi excluído, também publicou o mesmo conteúdo, alegando que a demissão teria ligação com o "desgoverno e sua quadrilha", referindo-se ao presidente Lula (PT). Conteúdos semelhantes foram publicados também no Facebook e no WhatsApp e foram enviados por leitores ao WhatsApp do Comprova.

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Parana rejeitou na terça-feira (9), por 5 votos a 2, a cassação do mandato de Moro. A corte julgou ações do PL e do PT, que podem recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

