Janja critica Musk e diz que desbloqueio de contas no X é ação contra democracia

Brasília

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, criticou nesta segunda-feira (8) o dono do X (ex-Twitter), Elon Musk, e chamou a liberação de contas bloqueadas judicialmente de ação contra a democracia.

O empresário publicou no final de semana críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), defendeu sua renúncia ou impeachment, e disse que levantaria restrições impostas por decisões judiciais.

"Volto a repetir que esse tipo de ação do X, além de ser uma ação coordenada contra a democracia, também é uma ação que visa lucro e o mundo civilizado não pode ficar de joelhos frente a essa articulação da extrema direita, que tenta corroer nossa sociedade", disse Janja, no X.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na praça dos Três Poderes, em Brasília - Ueslei Marcelino-05.jan.24/Reuters

A primeira-dama disse ainda que as publicações de Musk atacam a soberania brasileira e desrespeitam decisão judicial. "Esses perfis são utilizados para disseminar fake news, ódio e misoginia, e também para sustentar a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023."

Dentre as contas desbloqueadas, está a de Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista com mandado de prisão emitido em 2021 e foragido nos Estados Unidos. Como mostrou a Folha, o país negou extraditá-lo por crimes considerados de opinião, mas aceitou dar seguimento a outros crimes e demandou mais informações -- ainda não prestadas pela Justiça brasileira.

Moraes incluiu Musk agora como investigado no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas e seu financiamento.

O ministro decidiu ainda que rede social deve se abster de desobedecer qualquer ordem judicial já proferida pelo STF ou pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

No final do ano passado, a primeira-dama foi alvo de invasão no seu perfil no X. À época, ela criticou administradores da plataforma e disse que ela lucra com discursos de ódio.

Musk, então, disse: "Não está claro como alguém adivinhar a senha do email dela é nossa responsabilidade". Em resposta, Janja disse que ele adota "tom irônico" e minimiza a invasão ao perfil dela.