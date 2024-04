Saiba quem são os pré-candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo em 2024

São Paulo

Neste ano, os eleitores de São Bernardo do Campo irão às urnas escolher o sucessor do prefeito Orlando Morando (PSDB), no cargo há dois mandatos, desde que Luiz Marinho (PT), hoje ministro do Trabalho, terminou a gestão em 2016.

A cidade da região do ABC paulista é conhecida por ser o berço do movimento sindicalista e trabalhista. É também onde o presidente Lula (PT) morou e deu seus primeiros passos na política.

Por esse motivo, a Prefeitura de São Bernardo é uma das prioridades do petista. O nome que o presidente está apoiando para o pleito é o do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, que se lançou como pré-candidato pela sigla.

Os pré-candidatos à Prefeitura de São Bernardo, da esquerda para a direita: Alex Manente (Cidadania), Luiz Fernando Teixeira (PT), Marcelo Lima (PSB) e Rafael Demarchi (Novo) - Mario Agra/Câmara dos Deputados, Alesp, Câmara dos Deputados e @Rafael Demarchi no Facebook

Entre os adversários do petista está o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB), que também é ex-vice-prefeito na gestão de Morando. Ele deixou o cargo para concorrer nas eleições de 2022.

Além dele, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) também anunciou sua pré-candidatura.

Outro pré-candidato é o ex-vereador Rafael Demarchi (Novo), que já esteve na Câmara Municipal por dois mandatos.

Pré-candidatos à Prefeitura de São Bernardo

Alex Manente (Cidadania)

Luiz Fernando Teixeira (PT)

Marcelo Lima (PSB)

Rafael Demarchi (Novo)

Calendário eleitoral

06.04: data-limite para o registro partidário

25.07 a 05.08: convenções

15.08: prazo para o registro de candidaturas

30.08 a 03.10: propaganda eleitoral no rádio e na TV

06.10: primeiro turno

27.10: segundo turno