TJ de Pernambuco anuncia criação de 'calçada da fama' do Judiciário

Recife

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, anunciou a criação de uma calçada da fama do Judiciário estadual. A declaração foi proferida no sábado (20), durante entrevista à TV Jornal, afiliada do SBT.

"Vamos fazer, já está em implantação, a calçada da fama do Poder Judiciário, que a gente só via em Hollywood, no Maracanã. Vamos fazer, ao invés de ser os pés, as mãos, que são nossos instrumentos de trabalho, de todos os ex-presidentes [da corte] que ainda estão vivos, que hoje são 17", afirmou.

Edifício-sede do TJ-PE (Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco) - Divulgação TJ-PE

Ele afirmou ainda: "Na medida em que os presidentes forem saindo [do cargo], eles vão fazer o molde da mão com a assinatura moldada, o nome e o ano. Será na frente do tribunal, uma coisa bonita, uma atração para os turistas, juristas, para todos que visitam nossa cidade".

Na mesma entrevista, o desembargador elencou outras ações na gestão, que teve início em fevereiro. Ricardo Paes Barreto disse que ordenou a colocação de um jardim com plantas no tribunal e a instalação de luminárias de LED.

"Minha cabeça vive fervilhando de novas ideias para tornar o Poder Judiciário mais transparente, mais bonito, mais atraente e menos ofensivo, porque as pessoas só veem no Judiciário cadeia, prisão, pena, e o Judiciário não é só isso", disse.

"Hoje eu garanto que é o prédio mais bonito em iluminação do Recife, talvez do estado por completo."

A reportagem procurou o tribunal para perguntar se a obra da calçada da fama já foi iniciada, mas não houve resposta.

O presidente do TJ-PE, Ricardo Paes Barreto, durante entrevista - Reprodução

Em abril de 2023, os desembargadores do TJ de Pernambuco aumentaram os próprios salários. A Assembleia Legislativa aprovou o reajuste em setembro do mesmo ano. A lei foi promulgada pelo presidente da Casa, deputado estadual Álvaro Porto (PSDB) na chamada sanção tácita, já que a governadora Raquel Lyra (PSDB) não quis sancionar ou vetar o texto.

Os salários eram de R$ 37,6 mil em 2023 e passaram para R$ 39,7 mil em fevereiro de 2024. A partir de fevereiro de 2025, os salários dos desembargadores vão chegar a R$ 41,8 mil.

Os deputados estaduais também aprovaram benefícios como auxílio-saúde e licença-prêmio de três meses a cada cinco anos e verbas indenizatórias para os desembargadores do TJ.