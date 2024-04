Evento em Londres de empresária pró-Bolsonaro mobiliza Judiciário, ministros de Lula e PGR

Brasília

Um evento que acontecerá em Londres entre esta quarta-feira (24) e a sexta-feira (26) mobilizou autoridades do Judiciário, do governo Lula (PT) e do Legislativo, que farão apresentações e participarão de debates na capital inglesa.

Estarão no chamado 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, estarão no evento - Adriano Machado - 6.dez.2022/Reuters

O fórum é organizado pelo Grupo Voto, presidido pela cientista política Karim Miskulin, que diz trabalhar na "interlocução entre o setor público do privada".

Em 2022, às vésperas da campanha eleitoral, o Grupo Voto promoveu almoço de Jair Bolsonaro (PL) com 135 empresárias e executivas no Palácio Tangará, em São Paulo.

Miskulin afirmou no início deste ano, sobre ato do ex-presidente organizado na capital paulista, que Bolsonaro, ainda que inelegível, "é o principal líder da direita brasileira".

Moraes e Toffoli já viajaram para a Inglaterra —o primeiro é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e não participou da sessão da corte desta terça (23).

Também fazem parte da lista de autoridades que participarão dos debates em Londres o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Há, ainda, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e integrantes do STJ (Superior Tribunal da Justiça) e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Também está prevista a participação no fórum de Londres do ex-presidente Michel Temer (MDB), dos senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Ciro Nogueira (PP-PI), e até de Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro (PL) e atual gerente de relações institucionais do banco BTG Pactual.

Os debates não terão transmissão aberta em vídeo. Questionada, a assessoria de imprensa do fórum não informou se as passagens e hospedagem das autoridades foram pagas pelos convidados ou pelo evento.

Procurado, o STF informou que não pagou passagens e diárias dos integrantes da corte e que só emite passagem internacional para ministro se eles forem da delegação do presidente.

Inicialmente, haverá uma noite de homenagens na noite desta quarta-feira. Nos dois dias seguintes acontecerão as discussões no The Peninsula, hotel de luxo localizado em região nobre de Londres.

Serão cinco painéis, com diferentes participantes, além de cerimônias de abertura e de encerramento. Cada debate terá a duração aproximada de 1h30.

Moraes, por exemplo, participará de discussão sobre "Mecanismos de Aprimoramento do Processo Eleitoral", com Ciro Nogueira e ministros do STJ.

Já Temer, Gonet e o corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, falarão do "Papel do Judiciário para a Estabilidade Democrática".

Haverá, ainda, uma agenda sobre "As Instituições na Defesa da Igualdade Social e Econômica", da qual participarão Andrei Rodrigues e Davi Alcolumbre.

O informativo que traz a programação do evento faz recomendações sobre a temperatura de Londres durante os próximos dias.

"Abril é um mês de transição em Londres; o clima, assim como a temporada turística, ainda está em fluxo. As flores começam a aparecer e abraçam o calor depois de um inverno longo e difícil. As noites da cidade ganham vida mais uma vez à medida que londrinos redescobrem seus espíritos. A expectativa é de mínima de 5°C e de máxima de 16°C", diz o texto.

Haverá sessões do Supremo nesta quarta e na quinta (24), mas os ministros podem participar de forma remota.