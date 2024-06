Post distorce reportagem para acusar Eduardo Bolsonaro de doar dinheiro público a Trump

São Paulo

É enganoso que o site Intercept Brasil tenha revelado que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) doou dinheiro público para a campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O post distorce uma reportagem publicada pelo veículo no dia 23 de maio. A matéria revela o pagamento de R$ 160 mil provenientes do fundo partidário do PL para o advogado Sérgio Sant’Ana, sócio de Eduardo Bolsonaro. O post com alegações enganosas foi feito cerca de três horas após a publicação da reportagem.

De acordo com o Intercept, Sant’Ana é diretor do Instituto Conservador-Liberal, uma organização criada em sociedade com Eduardo Bolsonaro cuja missão principal é a organização das edições brasileiras da Cpac (Conferência da Ação Política Conservadora). O evento, originado nos Estados Unidos, é realizado no Brasil há cinco anos e organizado pelo instituto desde 2021.

Eduardo Bolsonaro, Donald Trump e Mario Frias durante encontro na Flórida - Reprodução Instagram/Eduardo Bolsonaro

Ao contrário do que diz o post, verificado pelo Comprova, excluído posteriormente pelo administrador do perfil, não há menção a Trump na reportagem. A imagem utilizada no conteúdo enganoso é do ex-presidente norte-americano com Eduardo e com o deputado federal e ex-secretário de Cultura no governo Bolsonaro, Mario Frias (PL-SP). O encontro ocorreu em 13 de março deste ano, na casa do republicano em Mar-a-Lago, na Flórida.

Segundo o Intercept, o pagamento feito pelo PL ao sócio de Eduardo na organização do Cpac chama a atenção porque, em 2023, o partido utilizou sua Fundação Álvaro Valle para bancar todos os ingressos da edição brasileira do evento. A fundação é mantida, em parte, com recursos do fundo partidário.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

