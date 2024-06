Quaest: Datena (17%) cola em Nunes (22%) e Boulos (21%) na disputa pela Prefeitura de SP

São Paulo

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27) mostra um empate técnico na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) em vantagem numérica.

De acordo com o levantamento, Nunes tem 22% das intenções de voto, contra 21% de Guilherme Boulos (PSOL) e 17% de José Luiz Datena (PSDB). Como a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, a situação atual configura um empate entre eles.

No segundo pelotão estão Pablo Marçal (PRTB) com 10% e Tabata Amaral (PSB) com 6%, seguidos por Marina Helena (Novo) com 4% e Kim Kataguiri (União Brasil), com 3%.

João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) têm 1% cada, e outros candidatos não pontuaram. Disseram que estão indecisos 7%, e 8% afirmaram que votam em branco ou em nulo.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) - Divulgação, Zanone Fraissat e Eduardo Knapp/Prefeitura de São Paulo e Folhapress

A empresa de pesquisa e consultoria entrevistou presencialmente 1.002 pessoas com 16 anos ou mais na cidade de São Paulo de sábado (22) até terça-feira (25). O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-08653/2024.

Foram testados ainda quatro outros cenários de possíveis candidatos. Em um deles, sem Marçal, Nunes tem 25%, ante 23% de Boulos e 19% de Datena. Tabata registra 8%, enquanto Kim Kataguiri marca 5% e Marina Helena, 4%.

Em outro, com o deputado do MBL fora da disputa, o emedebista marca 24% e Boulos, 23%. Datena vai a 16%, Marçal chega a 11% e Tabata, 8%. Marina Helena marca 5%.

Este leva em conta a dificuldade de Kataguiri de encabeçar uma chapa pela União Brasil, cujo principal líder na capital paulista é Milton Leite, presidente da Câmara Municipal e aliado do atual mandatário.

Um terceiro cenário alternativo, sem Datena e Kataguiri, também foi testado pela Quaest. Neste, Nunes chega a 28%, enquanto Boulos vai a 24%. Marçal registra 13% e Tabata, 10%. Marina Helena, ao fim, marca 6%. A simulação considera o histórico de desistências do apresentador em eleições, quatro ao todo.

Por último, em uma conjuntura com Kataguiri disputando o cargo, mas Datena e Marçal fora, o prefeito chega a 30% e o deputado do PSOL vai a 25%. Tabata registra 10%, empatada tecnicamente com Marina Helena, que tem 8%, e o congressista do MBL fica com 5%.

Foram testadas ainda situações de eventuais segundos turnos na capital paulista. Em quatro delas Nunes, que busca a reeleição, venceria —contra Boulos (46% do prefeito a 34% do psolista), Marçal (48% a 22%), Tabata (46% a 27%) e Datena (43% a 34%).

Os outros dois cenários testam o aliado de Lula (PT). Boulos venceria Marçal por 41% a 30% e perderia para Datena, por 43% a 35%.

A Quaest também mostra que 50% afirmam querer que o próximo prefeito de São Paulo seja independente, contra 29% dos que defendem um chefe do Executivo municipal aliado de Lula, e 19% dos que querem um apadrinhado de Jair Bolsonaro (PL).

O levantamento da Quaest é financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.