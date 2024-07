Bolsonaro promove Tarcísio com ligação ao governador de SP para exaltar ponte no Pará

São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveu nesta segunda-feira (1º) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em evento no Pará.

Cotado como nome bolsonarista para o Planalto em 2026, Tarcísio foi exaltado pelo ex-presidente e chamado inclusive para participar de uma ligação em vídeo por celular, divulgada posteriormente nas redes sociais de Bolsonaro, que está inelegível.

A promoção do aliado ocorreu durante passeata em São Geraldo do Araguaia (711 km de Belém).

Bolsonaro estava próximo a uma ponte sobre o rio Araguaia, ligando a cidade paraense à vizinha Xambioá (TO), e pediu a Tarcísio, conectado em ligação telefônica por vídeo, para falar da obra que, segundo ele, foi feita durante sua gestão como ministro da Infraestrutura.

O ex-presidente publicou vídeo com a chamada em suas redes sociais, destacando que a intervenção foi "começada com o Tarcísio".

"Esse lugar para nós é um lugar especial, uma obra que era desejada há muitos anos, essa ponte sobre o rio Araguaia, ligando Xambioá a São Geraldo do Araguaia, no Pará, se tornou uma realidade. A gente deixou essa ponte praticamente concluída, praticamente pronta", afirmou Tarcísio.

Ao final do vídeo, o ex-presidente mostra o público a Tarcísio virando o celular.

Apesar deste movimento, o chefe do Executivo paulista tem evitado falar sobre 2026, e diz não ter planos para o pleito por enquanto. No início do mês, afirmou não pensar na eleição e não ter interesse nela.

Em cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo, o governador voltou a desviar de especulações sobre uma possível candidatura ao Palácio do Planalto. "O pessoal me pergunta muito sobre o futuro e eu respondo com toda a sinceridade: não me importa, não me interessa", disse.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de motociata em Belém - Flávio Contente - 30.jun.24/Ato Press/Agência O Globo

Bolsonaro está no Pará para uma série de agendas com pré-candidatos, No domingo (30), esteve com o delegado Éder Mauro (PL-PA), pré-candidato à Prefeitura de Belém. Declarou, apesar de estar inelegível, que "vamos vencer e voltar àquele período que experimentamos há pouco, de paz e de prosperidade".

"Mas, para chegar em 2026, temos que passar por 2024. Por todos os municípios do Brasil", disse ele, em referência às eleições deste ano.