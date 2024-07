Tarcísio posta indireta a Lula enquanto come hambúrguer: Almoçando com tranquilidade

São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), postou nesta segunda-feira (1º) uma indireta ao presidente o presidente Lula (PT) após o petista dizer que adiaria a assinatura de um contrato de expansão do metrô até o Jardim Ângela pela ausência dele.

"Almoçando com a tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a Linha 5 do Metrô até o Jardim Ângela já está assinado", escreveu, na legenda de foto em que aparece almoçando com auxiliares. O cardápio do almoço foi hambúrguer, um dos alimentos prediletos do governador.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) em conversa com jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo - Artur Rodrigues/Folhapress

No sábado (29), Lula criticou a ausência do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e de Tarcísio em evento sobre a expansão da linha 5 do metrô. Lula disse que gostaria de assinar a contratação da estação no Jardim Ângela, mas que "o prefeito, que nos deu o terreno, não veio", assim como o chefe do Executivo estadual e, por isso, adiaria a iniciativa.

"É importante a gente fazer isso junto com o governador e com o prefeito. Quando a gente quer fazer investimento, a gente não se preocupa de que partido é o governador", afirmou Lula, em referência ao aliado de Jair Bolsonaro (PL).

Apesar da presença de Boulos no palanque, que ouviu gritos de "prefeito" do público em meio ao clima de campanha, o petista disse que não poderia citá-lo depois da condenação pelo 1º de Maio.

A fala de Lula viralizou nas redes de apoiadores.

Na ocasião, Tarcísio estava em viagem, enquanto Nunes afirmou que os eventos têm sido tratados pelo presidente como atos políticos.

No mês passado, Lula tratou Tarcísio como potencial adversário em 2026 pela primeira vez, ao criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto por ter se encontrado com o governador.

O governador foi questionado sobre o assunto e afirmou que Lula está 'viajando'. Disse que "pode citar à vontade" seu nome como adversário, mas desconversou sobre as próximas eleições presidenciais.