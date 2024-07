Leia e ouça o que Datena disse à Folha sobre Biden e desistir da eleição em SP

São Paulo

Um dia após se comparar com Joe Biden, presidente dos EUA que desistiu de concorrer à reeleição, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) afirmou que não vai desistir de concorrer à Prefeitura de São Paulo e disse que não sabia que o conteúdo de sua entrevista à Folha seria "tão editado".

"Eu não vou desistir de coisa nenhuma. Eu vou até o fim. [...] Eu não posso fazer nada que o cara diz que eu vou desistir da campanha. Eu sou pré-candidato", afirmou ele no Flow Podcast, na noite desta terça-feira (23).

Sobre a entrevista à Folha, afirmou ao podcast: "Dei uma entrevista para a Folha, que eu não sabia que seria uma entrevista tão editada como foi. Não estou reclamando não. Eu devia saber que a entrevista é muito editada, assim eu respondia de uma forma mais curta para que as pessoas entendessem."

Entrevista com José Luiz Datena, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo - Karime Xavier /Folhapress

"Qual era o assunto dos últimos dias? A desistência do Biden como candidato à Presidência da República da qual ele é presidente, a maior nação do país. Como é que eu ia por cima desse assunto? Até o [Felipe] Soutello que é um grande publicitário me disse que 'tem coisa que você não precisa falar'. Falei: 'Soutello, se depender disso para eu ser eleito, eu saio da campanha mesmo', eu quero que votem em mim as pessoas que acreditam em mim e que me aceitem como eu sou, eu sou um cara de verdade, eu não sou papel higiênico, eu não sou Bombril para ser vendido por obra de marketing. Então, eu falei do Biden."

"O que eu quis dizer sobre o Biden, e sobre o Biden, porque não saiu o complemento do que eu quis dizer na entrevista, não coube porque o formato da entrevista, não estou culpando a Folha, não. O lance é o seguinte, o Biden teve a virtude de reconhecer que numa eleição o principal ator não é o partido, o principal ator não é o candidato, o principal ator é o povo."

Na entrevista à Folha realizada na segunda-feira (22), Datena disse o seguinte: "Até eu desconfio. Se continuar essa sacanagem de que o partido está conversando com outras pessoas para colocar dentro do partido sem me avisar, eu não vou ser candidato. Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Desde o começo, falei: se me sacanearam, eu desisto mesmo".

Também falou em outro momento da entrevista: "Se sábado eu sentir que os caras vão me encher o saco na convenção, eu não vou. Acabou."

"Essas convenções [dos partidos] vão ser por aclamação e com gente pesada. Se a nossa for porrada para todo lado, no que vai me ajudar?", disse à Folha.

Leia e ouça o que Datena disse à Folha sobre desistir da candidatura:

Agora muita gente ainda desconfia se o senhor vai de fato confirmar a sua candidatura.

Até eu desconfio, porque se continuar essa sacanagem de que o partido está conversando com outras pessoas pra colocar dentro do partido sem me avisar, eu não vou ser candidato mais uma vez. Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Eu falei, avisei no começo da campanha desde o começo da campanha eu falei que, se me sacanearem, eu desisto mesmo, porque eu não quero ser sacaneado. Por exemplo, o ambiente dentro do PSDB já é um ambiente rachado é um ambiente de um partido desestruturado, que rachou por que? Por causa de vaidade pessoal.

As pessoas só têm que ter uma consciência. A virtude do homem é fazer o que o Biden fez. Quando ele viu que não tinha condição de ser candidato a presidente dos Estados Unidos, a família dele deve ter sido importante, os médicos devem ter sido importantes, quando ele percebeu que a maior virtude de um candidato é saber que o povo é sempre mais importante que o candidato está tudo certo. Faltou, o que destruiu o PSDB foi vaidade demais, excesso de vaidade. Muita vaidade. A vaidade e a centralização do poder acabaram destruindo, fragmentando, não destruindo, o PSDB é muito grandão e gigante para ser destruído. Mas a fragmentação do PSDB começou com essa história de você centralizar demais o poder, ser vaidoso demais. Todos nós somos.

Por que falou tanto do Biden? Vai fazer a mesma coisa que ele?

Se o cara que é o presidente da maior nação econômico-militar do mundo acha que o povo é mais importante do que ele, por que eu não posso achar que o povo é mais importante que eu, se eu não me sentir capacitado a ajudar o povo? É aquela história que eu falei. A partir do momento que eu não me sinta respaldado totalmente pelo partido, que haja palhaçada nessa convenção, que tenha manifestações. Ninguém precisa ser a favor, mas que tenha manifestações de desprezo, baixas demonstrações democráticas, eu repito, eu não tenho problema nenhum em desistir. Porque, para mim, repito, o povo está acima do candidato. Num partido dividido do jeito que está o PSDB hoje, e não me sustentando como candidato, eu não me sinto como candidato capaz de resolver nem os problemas do PSDB. Quanto mais eleitoral, então, espero que até sábado o PSDB resolva os seus problemas e que a gente parta por uma convenção de consenso e que as pessoas que estão dentro do PSDB hoje tenham certeza absoluta que o vírus que destruiu o partido foi vírus da individualidade e vírus de pessoas vaidosas.