Quaest: Paes marca 49% no Rio contra 13% de Ramagem

São Paulo

O prefeito e atual pré-candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), lidera com larga distância de seus adversários a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (24).

Ele possui 49% das intenções de voto estimuladas em cenário com todos os pré-candidatos, ante 13% do segundo colocado, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL). Em seguida, aparece Tarcísio Motta (PSOL) com 7%. São 4% os indecisos, e 15% os que disseram votar em branco ou nulo.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

A empresa de pesquisa e consultoria entrevistou presencialmente 1.104 eleitores de 16 anos ou mais na capital fluminense de sexta-feira (19) até segunda (22). O levantamento foi encomendado pela Rádio Tupi, e protocolado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-03444/2024.

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD), o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) e Tarcísio Motta (PSOL) - Eduardo Anizelli, Adriano Machado e Ricardo Borges/Folhapress e Reuters

Em um terceiro pelotão, aparecem Cyro Garcia (PSTU) e Rodrigo Amorim (União Brasil), ambos com 3%, seguidos por Juliete Pantoja (UP) e Marcelo Queiroz (PP), com 2% cada. Carol Sponza (Novo) e Dani Balbi (PC do B) marcaram 1% cada um. Henrique Simonard (PCO) não pontuou.

Num segundo cenário, sem os nomes de Garcia, Pantoja, Sponza, Dani Balbi e Simonard, Paes aparece com 52% dos votos, contra 14% de Ramagem e 10% de Motta. Esse patamar garantiria a reeleição do prefeito ainda em primeiro turno.

São números estáveis em relação à rodada anterior, realizada em junho e que continha apenas o cenário com menos postulantes. Nela, Paes tinha 51%, Ramagem tinha 11% e Tarcísio Motta, 8%. Isso significa que todos apenas oscilaram positivamente, dentro da margem de erro.

No levantamento espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos candidatos), entretanto, ainda há uma grande quantidade de pessoas que se dizem indecisas, apesar da queda em relação a junho. Paes registra 22%, contra 12% antes, enquanto Ramagem tem 5% —eram 3% anteriormente. Os indecisos, nesse questão, são 70%, ante 81% no mês passado.

A Quaest também pesquisou o apoio de padrinhos políticos e questionou os eleitores sobre sua intenção de voto se o atual prefeito da cidade for apoiado por Lula (PT) e se Ramagem, por Jair Bolsonaro (PL). Com essa informação, Paes vai de 52% das intenções de voto para 46%, e Ramagem passa de 14% para 30%.

A empresa de pesquisa e consultoria ainda testou três cenários de segundo turno. Em todos os que aparece, Paes tem longa distância de seus adversários, marcando 62% a 25% de Ramagem, e 57% a 24% de Tarcísio Motta.

Em um eventual segunda votação entre Ramagem e Motta, ambos estariam empatados com 32%. Disseram votar branco ou nulo 35%, e 1% estaria indeciso.