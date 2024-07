Um dos motivos pelos quais o PL liberou a desfiliação do deputado federal Ricardo Salles (SP) tem relação com a estratégia do partido para as eleições municipais.

A pré-candidata do Partido Novo à Prefeitura de SP, Marina Helena, que poderá participar de debates com a filiação de Ricardo Salles à legenda - Marlene Bergamo/Folhapress/Marlene Bergamo/Folhapress

Salles deve se filiar ao Novo, levando a cinco o número de parlamentares da legenda. Esse é o patamar mínimo que obriga por lei as emissoras de TV e rádio a convidar candidatos dos partidos para debates.

O PL espera que representantes do Novo, sigla com a qual compartilha a ideologia antiesquerdista, ajudem nas críticas a nomes apoiados pelo governo Lula em várias cidades.

Em São Paulo, por exemplo, a pré-candidata do Novo, Marina Helena, deve ter Guilherme Boulos (PSOL) como um de seus alvos preferenciais, o que indiretamente pode ajudar o prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo PL.