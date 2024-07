Pré-candidatos à Prefeitura de Maceió participam de sabatinas Folha/UOL

Salvador

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com dois dos principais pré-candidatos à Prefeitura de Maceió.

Três postulantes foram convidados. Nesta terça-feira (30), às 14h, o sabatinado será o deputado federal Rafael Brito, do MDB. Na sexta-feira (2), no mesmo horário, será a vez do ex-deputado estadual Lobão (Solidariedade). O prefeito João Henrique Caldas (PL) também foi convidado, mas quis participar da sabatina.

As entrevistas serão conduzidas por Diego Sarza, com participação dos repórteres Carlos Madeiro, do UOL, e João Pedro Pitombo, correspondente da Folha em Salvador.

Deputado federal Rafael Brito (MDB) e ex-deputado Lobão (Solidaridade), pré-candidatos à Prefeitura de Maceió

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em junho e já contemplou pré-candidatos de Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, Curitiba, São Paulo e Fortaleza. Também haverá sabatinas em outras dez cidades.

Além das entrevistas, Folha e UOL vão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

A disputa em Maceió, assim como em muitas cidades alagoanas, opõe os dois principais grupos políticos do estado: o liderado pelo senador Renan Calheiros (MDB) e o do seu adversário Arthur Lira (PP-AL), atual presidente da Câmara dos Deputados.

Em Maceió, o prefeito João Henrique Caldas, conhecido como JHC, tenta a reeleição e terá o apoio do grupo político de Lira. O pré-candidato à reeleição foi deputado federal de 2015 a 2020, quando se elegeu pelo PSB no pleito municipal. Mas mudou de partido e alinhou-se ao bolsonarismo em 2022.

A cidade é a capital do Nordeste onde o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem sua principal chance de vitória neste ano, em meio a ofensiva do partido para aumentar seu espaço e a visibilidade em uma região que tem votado majoritariamente no PT nas últimas eleições presidenciais.

Seu principal desafiante será o deputado federal Rafael Brito, apoiado pelo governador Paulo Dantas, o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o senador Renan, todos do MDB. Ele foi secretário de Educação entre 2021 e 2022, quando deixou o cargo para disputar sua primeira eleição.

Por decisão do PT nacional, o partido não terá candidatura própria na cidade e apoiará o emedebista.

Anivaldo Luiz da Silva, o Lobão, foi o nome escolhido pelo Solidariedade para a disputa. Ele foi vereador e deputado estadual, mas não obteve sucesso nas urnas em 2022.

Também é pré-candidata à Prefeitura de Maceió a jornalista Lenilda Luna (UP).

Uma das principais pautas da eleição deste ano no município é o desastre ambiental causado por atividades de mineração da Braskem, que causou afundamentos de solo em 20% do território da cidade e realocou cerca de 60 mil pessoas.