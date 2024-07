Tarcísio diz que mudou título de eleitor para São Paulo para votar em Nunes

São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que mudou o endereço de seu registro eleitoral de São José dos Campos, no interior do estado, para a capital paulista, para votar no prefeito Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição.

Esse é mais um gesto na direção de Nunes feito por Tarcísio, que é considerado pelo grupo do prefeito como principal cabo eleitoral dele nas eleições deste ano.

Tarcísio já havia anunciado o coronel Mello Araújo (PL), uma imposição de Jair Bolsonaro (PL), como vice na chapa de Nunes.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) ao lado do aliado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) - Zanone Fraissat/Folhapress

O entorno do governador avalia que ele deve oferecer um apoio firme a Nunes ao longo da campanha —nos limites do que for viável, considerando que Tarcísio tem a máquina estadual para gerir. Alguns aliados apostam que ele deve participar de inserções na televisão e dividir palanque com o prefeito.

Se Guilherme Boulos (PSOL), principal adversário de Nunes e representante do presidente Lula (PT) na disputa, abrir vantagem nas pesquisas, é provável que Tarcísio se engaje ainda mais na campanha.

Pessoas próximas dizem que o governador irá trabalhar para que Boulos não saia vitorioso. A avaliação é que a eleição do deputado federal atrapalharia ações em conjunto com a prefeitura, já que Boulos representa e defende um projeto muito diferente do de Tarcísio.

O domicílio eleitoral de Tarcísio foi alvo de polêmica nas eleições de 2022. Tarcísio indicou à Justiça Eleitoral um apartamento em um bairro nobre de São José dos Campos, que, segundo os papéis, foi alugado diretamente de um cunhado.

Conforme a Folha revelou à época, o ex-ministro não morava no endereço que declarou como seu domicílio no estado de São Paulo.

Na ocasião, a reportagem esteve no local e ouviu do porteiro que o apartamento estava desocupado, em reforma. Questionado pela reportagem, Tarcísio admitiu não viver na cidade e que seus vínculos com o estado já foram comprovados à Justiça Eleitoral.