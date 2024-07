Disputa eleitoral não é um programa de televisão, diz Nunes após falas de Datena

São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que o apresentador José Luiz Datena, que foi confirmado pelo PSDB em convenção neste sábado (27), "está no caminho errado" e age como se a disputa pela Prefeitura de São Paulo fosse "um programa de televisão".

Na Assembleia Legislativa, enquanto a convenção do PSDB se desenrolava com opositores tucanos barrados do lado de fora e críticas ao prefeito nos discursos do lado de dentro, Nunes também estava no local, a poucos metros do auditório. No plenário do Legislativo, ele acompanhou a convenção do Podemos, partido aliado.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante reunião em seu gabinete

Questionado pela Folha sobre as falas de Datena que relacionavam o grupo tucano rival ao prefeito ao crime organizado, Nunes afirmou que o adversário "é um bom apresentador, mas a disputa eleitoral não é um programa de televisão".

"Com todo o respeito e carinho, ele está no caminho errado de querer entrar só fazendo críticas infundadas às pessoas e achando que está no programa de televisão", completou.

A assessoria da pré-campanha do MDB afirmou que as declarações de Datena "serão avaliadas pelos advogados […] para a tomada de possíveis medidas jurídicas".