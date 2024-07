Ala pró-Nunes do PSDB é barrada e invade Alesp antes de convenção que deve referendar Datena

São Paulo

A convenção municipal da federação PSDB-Cidadania para confirmar o apresentador José Luiz Datena na disputa pela Prefeitura de São Paulo teve confusão após tucanos contrários a ele na manhã deste sábado (27) terem a entrada barrada na Assembleia Legislativa.

Orientação a opositores do apresentador é que só poderiam entrar a partir das 10h, mas demais filiados não estão sendo impedidos de entrar. Parte do grupo invadiu o prédio, mas foi feita uma nova barreira.

O grupo, liderado pelo ex-presidente municipal do PSDB Fernando Alfredo, defende que o PSDB apoie a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Grupo contrário a candidatura de Datena é barrado na entrada da Alesp antes da convenção do PSDB - Felipe Iruatã/Folhapress

Os partidários de Fernando Alfredo foram ao evento uniformizados, com blusas pretas que diziam "respeitem a nossa história" e "militância tucana".

Em reação à oposição interna e ao vaivém de Datena quanto a abandonar a candidatura, a cúpula nacional do PSDB decidiu, na sexta-feira (26), homologar o apresentador de antemão. A medida foi amparada na decisão de que, em cidades com mais de 200 mil eleitores, cabe à executiva nacional deliberar sobre a posição da federação na eleição.

Nesta semana, Fernando Alfredo apresentou sua própria pré-candidatura ao partido, com o objetivo de realizar prévias contra Datena, o que foi rejeitado pela sigla.

Ele chegou a acionar a Justiça Eleitoral pedindo a suspensão da convenção, mas o juiz Antonio Zorz, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, negou o pedido, na noite de sexta, e manteve o evento.

Neste sábado, na entrada da Alesp, os tucanos deram de cara com um enorme banner de Nunes, pendurado ao lado de outros líderes do Podemos —a convenção do partido também aconteceu na manhã de sábado no local. Na mesma entrada, balões e um banner mais modesto com o rosto de Datena demarcavam o espaço do PDSB.

Nas últimas semanas, Datena declarou em entrevistas, inclusive à Folha, que poderia desistir da política pela quinta vez se houvesse, em suas palavras, "sacanagem" e "tiros nas costas" vindos do PSDB. Apesar da mobilização tucana contra ele, o apresentador decidiu ir à convenção e afirma que vai manter sua candidatura.

A convenção do PSDB-Cidadania difere das convenções tradicionais em que há votação ampla entre delegados. Isso porque o órgão tucano na capital é uma comissão provisória e não um diretório propriamente dito desde que o então presidente do PSDB, governador Eduardo Leite (RS), interveio em São Paulo, em outubro de 2023, para alijar do comando a ala fiel a João Doria, que também é pró-Nunes.

Enquanto dirigentes do PSDB afirmam não haver plano B, outros líderes tucanos advogam pelo apoio a Nunes ou a Tabata Amaral (PSB) caso Datena resolva renunciar 15 de agosto.

Datena, que se filiou a um diminuído PSDB em abril, chegou a 11% na pesquisa Datafolha divulgada no último dia 5, atrás de Nunes (24%) e Guilherme Boulos (PSOL, 23%) e colado com Pablo Marçal (PRTB, 10%).

Em seus flertes anteriores com a política, Datena não chegou a interagir com eleitores na rua como fez neste mês. É a primeira vez que sua pré-candidatura chega à etapa da convenção. Até agora, seu contrato e remuneração na Band pesaram contra a migração para as urnas.

Neste ciclo eleitoral, ele começou filiado ao PDT, que iria lançá-lo à prefeitura, mas mudou para o PSB, a convite de Tabata, para ser seu vice. Também incentivado por ela, que tinha o plano de garantir uma coligação, foi para o PSDB, mas acabou frustrando a deputada ao decidir lançar sua própria candidatura.

A opção por Datena causou contrariedade e até desfiliações no PSDB —como do ex-senador Aloysio Nunes. A constatação entre tucanos é de que ele não é o social-democrata ideal, mas o possível.

Desde 2020, quando reelegeu Bruno Covas, o PSDB testemunhou a derrota do então governador Rodrigo Garcia, as traumáticas prévias entre Leite e Doria, e a impossibilidade deste último de lançar-se ao Planalto. O partido, que tinha 12 vereadores na cidade, agora não tem nenhum —todos migraram na janela partidária.