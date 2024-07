Tarcísio não vem em nenhum lugar que eu convido, diz Lula

Salto (SP)

O presidente Lula (PT) voltou a questionar a ausência do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em agendas oficiais do governo federal no estado de São Paulo.

Durante cerimônia nesta quinta-feira (4) de entrega de 280 novas ambulâncias do Samu em Salto, o petista disse que Tarcísio se ausenta desses eventos. "É uma pena, porque o governador podia vir com a gente, mas ele não vem em nenhum lugar que eu convido", disse.

"Hoje eu vou sair daqui e vou visitar um terminal da BRT aqui em Campinas. É uma obra que tem investimento da Caixa Econômica e do BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]. Ele está convidado para ir, mas ele não vem porque ele diz: 'O dinheiro é do BNDES'", completou.

Presidente Lula e ministros em cerimônia de entrega de novas ambulâncias do Samu 192 em Salto, interior de São Paulo - Marlene Bergamo/ Folhapress

Lula seguiu com as críticas e disse que, em sua gestão, o BNDES empresta dinheiro aos governadores, independentemente da sigla partidária, enquanto "no governo deles" o banco "não emprestava um centavo".

O prefeito de Salto, onde ocorreu a cerimônia, Laerte Sonsin Júnior, que é aliado de Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não compareceu na cerimônia.

No evento, Lula voltou a dizer que governa para todos, citando inclusive os evangélicos, fatia da sociedade que ajudou a eleger Bolsonaro em 2018. E lembrou novamente que escolheu como vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) um antigo rival político para sua atual gestão.

Não é a primeira vez que Lula menciona a ausência do governador em um evento no estado. Na semana passada, o presidente criticou a ausência de Tarcísio em evento sobre a expansão da linha 5 do metrô.

Lula disse que gostaria de assinar a contratação da estação no Jardim Ângela, mas que "o prefeito [Ricardo Nunes], que nos deu o terreno, não veio", assim como o chefe do Executivo estadual e, por isso, adiaria a iniciativa.

"É importante a gente fazer isso junto com o governador e com o prefeito. Quando a gente quer fazer investimento, a gente não se preocupa de que partido é o governador", afirmou na ocasião, em referência ao aliado de Bolsonaro.

O evento desta quinta-feira contou com a presença de diversos prefeitos da região e de outros lugares do Brasil, há exatos três meses das eleições municipais.

Lula disse que muitos se espantaram por ele ter ido até uma cidade pequena do interior para a cerimônia. O presidente então justificou sua ida dizendo que saúde é uma de suas prioridades.

"Eu venho porque eu trato a questão da saúde como se fosse um filho. Eu quero bem, quero que funcione", afirmou. "As pessoas mais humildes não são levadas a sério, só em estatísticas de eleições", disse em outro momento.

A entrega das 280 ambulâncias, que vão reforçar o atendimento em 248 municípios de 24 estados, faz parte da renovação da frota do Samu. Todas as ambulâncias com mais de seis anos de uso serão trocadas. A meta do governo federal é de que em 2025 só estejam em operação veículos com até cinco anos de uso.

As chaves das ambulâncias foram recebidas pelos prefeitos Jô Silvestre (Avaré-SP), Thales Gabriel (Cruzeiro-SP), Thiago de Miel (Xexéu-PE), Ana Lucia (São Luiz de Paraitinga-SP) e Nando Cardoso (Ibiassucê-BA).