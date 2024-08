Boulos e Tabata apontam descontrole de Marçal, e Nunes evita imprensa após debate

São Paulo

Após um debate cheio de trocas de acusações, Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) apontaram descontrole de Pablo Marçal (PRTB). Já Ricardo Nunes (MDB), o principal alvo da noite, saiu sem falar com a imprensa.

Tabata perguntou a Marçal sobre uma condenação dele relacionada a fraude bancária, o que fez com que ele se irritasse e a chamasse de adolescente. Ao fim do evento, ela criticou a postura do adversário.

"Claramente, o Pablo Marçal ficou descontrolado. Não sabe receber crítica de mulher. Eu já enfrentei gente maior. Cara condenado, saio daqui com esperança. Ele foi condenado, fez parte de quadrilha", disse a deputada federal.

Pablo Marçal (PRTB) em debate na TV Bandeirantes

Questionado sobre o assunto ao fim do debate, o ex-coach afirmou que o caso prescreveu. Depois disso, discutiu com apoiadores de Boulos, repetindo bravata dita durante o evento, com insinuações sem prova sobe uso de drogas, o que levou o psolista a chamá-lo de "psicopata".

Boulos repercutiu o assunto após o evento. "Ele [Marçal] tem que dizer se o presidente do partido dele é só ligado no tráfico de drogas, ou se consome drogas com ele também", disse, alfinetando sobre suspeitas de ligação do presidente do PRTB com o PCC, após áudio divulgado pela Folha.

Na gravação, o dirigente do PRTB, Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, diz a um correligionário que mantém vínculos com integrantes da facção criminosa.

O psolista também criticou o tom do debate e disse que os telespectadores gostariam de saber sobre assuntos da cidade. "Precisa ter seriedade. Uma coisa é tecer críticas, a cidade não está boa. Agora, gente com ataque rebaixado. Lacrador de internet, vem no debate para baixar o nível."

José Luiz Datena (PSDB), por sua vez, criticou o que viu como falta de propostas. "Ouvi pouca proposta e muita mentira. Se for para mentir, vou continuar como sou. Se gostam do Brasil como está, votem nesses caras", disse.

"Foi meu primeiro debate. Poderia ter sido melhor. Com tempo vou aprendendo. Mas não vou aprender mentir, como esses caras", acrescentou.