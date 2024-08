Boulos tenta evitar provocações de Marçal após conselho de Lula

São Paulo

O deputado federal e candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) pretende escapar da armadilhas criadas por Pablo Marçal (PRTB) depois de receber conselho do presidente Lula (PT). O deputado federal afirmou que não "rolará na lama" com o adversário.

Cena do debate nesta semana viralizou na internet após Boulos tentar tirar, sem sucesso, uma carteira de trabalho das mãos de Marçal. Após o episódio, Lula (PT) afirmou que seu o aliado não deve dar importância ao rival.

Seguindo o conselho do petista, Boulos afirmou querer ser prefeito e não "especialista em internet" "Nós estamos disputando uma eleição, não um concurso de engajamento. Para disputar essa eleição, é preciso ter preparo", disse.

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) - Rafaela Araújo/Folhapress e Marlene Bergamo/Folhapress/Montagem

Pela manhã, ao falar com jornalistas no portão de sua casa, no Campo Limpo (zona sul), o deputado foi questionado sobre o conselho do petista. Ele respondeu que pretende continuar discutindo propostas em debates.

"Eu não vou cair em jogo rebaixado de quem quer fazer da eleição um vale tudo de quem quer rolar na lama", disse.

As campanhas dos adversários de Marçal pretendem cobrar os veículos de comunicação para que haja respeito às regras do debate. Avaliam que o candidato do PRTB arma situações nos eventos como levar objetos para o estúdio e usar o telefone celular para gerar cortes para redes sociais.

Durante agenda em Cidade Tiradentes (zona leste de SP), o ex-coach afirmou que era provocado pelos seus adversários. "Quem começou todas as guerras foi quem está reclamando. Então essa pergunta tem que voltar para eles. Eu não arrumo guerra nenhuma, mas eu termino todas", disse.