Datafolha: veja intenção de voto em São Paulo entre brancos, pardos e pretos

São Paulo

Os líderes da mais recente pesquisa Datafolha, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), estão tecnicamente empatados tanto nas estatísticas gerais quanto ao segmentar o eleitorado entre brancos, pardos e pretos.

O prefeito e o deputado federal, que possuem, nesta ordem, 23% e 22% das intenções de voto globais, chegam a 25% e 23% entre brancos. Entre pardos, o prefeito marca 21%, e o deputado tem 18%, mesmo percentual de José Luiz Datena (PSDB). Já entre pessoas pretas, Boulos está numericamente à frente com 28%, ante 20% de Nunes.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), ambos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo - Ronny Santos e Zanone Fraissat/Montagem/Folhapress

Em todos esses casos, os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo estão tecnicamente empatados, já que as margens de erro nestes grupos são maiores que no cômputo geral. São cinco pontos para brancos e pardos e sete pontos entre o eleitorado preto.

Há um mês, quando o levantamento anterior do instituto foi feito, Boulos tinha 27% contra 25% de Nunes entre brancos. Já entre os pardos, Nunes estava numericamente à frente, com 24%, ante 19% do congressista. Entre as pessoas pretas, o psolista marcava 26% contra 21% do atual prefeito.

O Datafolha entrevistou presencialmente 1.092 eleitores de São Paulo na terça-feira (6) e na quarta-feira (7). A pesquisa foi contratada pela Folha e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03279/2024.

Veja a intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo entre brancos, pardos e pretos: