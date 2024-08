Datafolha: só 1 em 3 sabe de apoio de Bolsonaro a Nunes; 53% ligam Lula a Boulos

São Paulo

Apenas 1 em 3 eleitores (33%) sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoia o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na eleição pela Prefeitura de São Paulo, indica pesquisa Datafolha realizada terça (6) e quarta-feira (7).

Já o endosso do presidente Lula (PT) ao principal adversário do emedebista, Guilherme Boulos (PSOL), é reconhecido por mais da metade dos entrevistados (53%). O empresário Pablo Marçal (PRTB) é citado por 13% dos eleitores como aquele que conta com o apoio de Bolsonaro.

Na primeira pesquisa do Datafolha após as convenções que definiram os candidatos a prefeito de São Paulo neste ano, seguem empatados Ricardo Nunes (MDB), com 23%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 22%.

O cenário é de estabilidade em relação à rodada anterior, há um mês, quando o atual prefeito e o deputado federal haviam marcado 24% e 23%, respectivamente.

Nunes aposta na influência do ex-presidente para consolidar o voto da direita, especialmente após a entrada de Marçal na disputa. Vocalizando valores conservadores e com ampla presença digital, o influenciador ameaça crescer entre os eleitores do grupo.

Antes de firmar a aliança com o prefeito, Bolsonaro chegou a se encontrar com Marçal e o presenteou com a medalha de "imbrochável", que ele costuma distribuir a amigos e aliados.

O empresário também flertou com deputados bolsonaristas pouco entusiasmados com Nunes –que, ainda que venha endurecendo o discurso para se alinhar ao ex-presidente, não tem identificação natural com as pautas da direita capitaneada por Bolsonaro.

No levantamento anterior, do início de julho, 27% estavam cientes do apoio do ex-presidente ao prefeito, e 11% associavam Bolsonaro a Marçal.

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) ao lado de seus padrinhos políticos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) - Rafaela Araújo/Folhapress

A pesquisa Datafolha foi realizada com 1.092 eleitores na cidade de São Paulo e tem margem de erro de três pontos percentuais, dentro do nível de confiança de 95%.

O reconhecimento do apoio de Lula a Boulos também cresceu desde o último levantamento –na ocasião, 48% ligavam o presidente ao deputado federal psolista. Nesta pesquisa, enquanto 53% reconhecem o endosso do petista ao deputado, 7% afirmam que Lula apoiará Nunes.

A pré-campanha de Boulos aposta na nacionalização da eleição, buscando grudar sua imagem à do presidente e estimular a rejeição ao prefeito com base em sua relação com Bolsonaro, que indicou o coronel da reserva Ricardo Mello Araújo (PL) para a vice do emedebista.

Dois em cada três eleitores paulistanos (65%) não votariam de jeito nenhum em um candidato endossado pelo ex-presidente, enquanto 16% o fariam com certeza. Os números são estáveis em relação à pesquisa de julho.

Já o apoio de Lula afasta 44% dos eleitores, enquanto outros 20% dizem que certamente votariam em um candidato endossado pelo presidente.

Considerado o principal cabo eleitoral pela campanha de Nunes, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afasta 48% dos paulistanos com o seu apoio. Outros 15% dizem que votariam com certeza em um candidato endossado por ele.

Sabem que Tarcísio está ao lado de Nunes 39% dos eleitores, enquanto 8% afirmam que o governador apoia Marçal.

O levantamento anterior do Datafolha, de julho, mostrou que mais da metade dos eleitores da cidade de São Paulo (56%) admitia mudar o voto para prefeito se o candidato fosse apoiado por um político rejeitado por eles.

Entre esses, 37% dizem que mudariam o voto com certeza, e 19%, talvez. Disseram que não mudariam o voto 41%, e 2% não souberam responder.