Marçal se reúne com bolsonaristas na Assembleia apesar de Bolsonaro desautorizar apoio

São Paulo

O empresário e coach Pablo Marçal (PRTB), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, reuniu-se com deputados bolsonaristas na tarde desta terça-feira (18) na Assembleia Legislativa do estado, apesar de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já ter desautorizado o apoio a ele.

Marçal foi recebido pelo deputado estadual Leonardo Siqueira, do Novo, partido que tem como pré-candidata Marina Helena, e participou de reunião no gabinete da deputada estadual Dani Alonso (PL). Ela é amiga do empresário de longa data e disse a ele que não haveria problema em conhecer o local.

O pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), em entrevista à Folha - Rafaela Araújo - 7.jun.24/Folhapress

Marçal afirmou à Folha que foi à Assembleia se apresentar, "trocar ideia" e se colocar à disposição. "Todo pré-candidato tem uma peregrinação a fazer. Como é a casa do povo, vamos vir várias vezes. Tenho muitos amigos aqui dentro", disse. "Alguns deputados bolsonaristas não podem aparecer porque estão debaixo de censura."

Siqueira afirmou que a Casa está aberta a todos e que ele "recebe todo mundo". Disse que Marçal compareceu para entender como funciona a política, que "tem seus desafios".

"Meu partido tem candidato mas está aberto. São Paulo precisa de mais gente, quanto mais gente melhor", afirmou.

Na sexta-feira, Bolsonaro reforçou apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) e desautorizou alianças com Marçal. No dia, ele almoçou com o prefeito, com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com o ex-Rota Ricardo Mello Araújo, indicado por ele para a vice de Nunes.

"Eu não vou impedir de conversar com ele, [Marçal] agora, apoio em si vamos estar alinhados", disse, indicando que o alinhamento se referia a Nunes.