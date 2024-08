Datafolha: veja intenção de voto entre homens e mulheres à Prefeitura de SP

São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), líderes na mais recente pesquisa de intenção de voto do Datafolha à Prefeitura de São Paulo, estão empatados tecnicamente também quando se segmenta o eleitorado entre homens e mulheres.

No público feminino, Boulos tem a dianteira numérica, com 24%, ante 21% de Nunes. Já no público masculino, o prefeito tem 26% das preferências, enquanto o parlamentar alcança 20%, mesmo índice de Pablo Marçal (PRTB). O ex-coach, no entanto, registra apenas 8% entre as mulheres.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo - Marcelo Pereira e Danilo Verpa/Prefeitura de São Paulo e Folhapress

Considerando que a margem de erro nesse recorte é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados tanto entre homens como entre mulheres —assim como na intenção de voto geral, que é de 23% para o prefeito e 22% para o deputado federal, nesse caso com margem de erro de três pontos.

O cenário é de estabilidade em relação à rodada anterior do Datafolha, há um mês, quando também havia empate técnico, e Boulos ficou à frente numericamente entre as mulheres, com 25% ante 22% de Nunes, e o prefeito teve igualmente a dianteira numérica entre os homens, marcando 27% contra 22% do psolista.

Além deles, José Luiz Datena (PSDB) aparece com 14% entre as mulheres e 13% entre homens. Já Tabata Amaral (PSB) marcou 9% de intenções de voto entre o eleitorado feminino e 5% entre o masculino.

A pesquisa entrevistou presencialmente 1.092 eleitores de São Paulo na terça (6) e na quarta-feira (7). Ela foi contratada pela Folha e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03279/2024.

Veja os resultados da pesquisa Datafolha de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo, por gênero: