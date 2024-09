'Entre os dois formatos da Folha, eu escolheria esse novo', diz estudante de 17 anos

São Paulo

Antonio Figueiredo Cedroni, que faz 17 anos neste domingo (1º), começou a ler a Folha impressa no colo do avô. Naquela época, ele só queria saber de notícias de futebol.

Hoje, porém, às voltas com a escolha da faculdade para a qual vai prestar vestibular no fim do ano que vem, ele costuma ler o jornal para saber mais detalhes de suas possíveis profissões.

No mesmo dia em que Antonio faz aniversário, a Folha passa a circular em novo formato. "Mais confortável", ele decretou, de cara, ao colocar as mãos em um exemplar já com as dimensões berliner. "Se pudesse escolher entre os dois formatos, eu escolheria esse novo", afirmou.

Antonio Figueiredo Cedroni e o cachorro Feijão observam novo formato da Folha impressa - Eduardo Knapp/Folhapress

No entanto, como convém a um rapaz em vias de entrar na faculdade, ele também exerceu seu espírito crítico. "Parece que as fotos ficaram menores... E podia ter mais futebol."

Meu pai e meus avós sempre tiveram o costume de assinar e de ter jornal impresso em casa, e eu sempre gostei muito de futebol, de esporte. Então, quando eu via meu pai lendo jornal, meu avô lendo jornal, eu ia atrás e procurava o caderno de esportes, dava uma olhada.

Meus dois avôs gostam muito de futebol e sempre me mostravam o caderno de esporte. Lembro de ficar vendo a tabela do campeonato, os próximos jogos, coisas assim. Meu pai é a mesma coisa, ele sempre assinou a Folha. Eu estava sentado com ele, pegava ou pedia o caderno do esporte, a gente via juntos. O caderno era muito maior do que é hoje. Poderia ter mais opinião sobre futebol, eu acho.

Quando fui crescendo, fui tendo contato com outros tipos de notícia também. Quando via alguma matéria sobre um assunto que eu conhecia ou tinha interesse, eu pegava e lia.

As que eu mais costumo ler são de política, de economia e o próprio caderno de esportes. De economia, sim [risos]. Porque uma das faculdades que eu penso em fazer é economia, e aí sempre tem uma matéria que me chama atenção. Não sou a pessoa que mais entende, mas estou querendo entender.

Eu tenho em mente direito, economia, administração, já quis medicina, mas acho que hoje em dia não mais, e penso também em uma que eu acho legal, engenharia agrônoma. Acho que ter contato com as notícias desses assuntos me faz pensar se eu gosto disso, se eu me vejo fazendo isso no futuro.

Já usei bastante o jornal para escola, tanto digital quanto impresso. Às vezes, pedem para a gente escolher uma reportagem, levar ela impressa e escrever alguma coisa baseada nela.

Comecei a ler o jornal impresso sozinho com uns 14 anos, meio na época da pandemia, até porque eu estava em casa sempre, né? Via meu pai com o jornal, também via o jornal na TV para saber as notícias. E aí, quando foi acabando a pandemia e tudo foi voltando, comecei a procurar as notícias no celular. Mas às vezes, via só a manchete e não entrava a fundo. Quando chegava em casa, eu lia a mesma notícia no jornal.

Moro uma semana com minha mãe e outra com meu pai. Minha mãe só assina o digital. Quando estou na casa do meu pai, eu sou o primeiro a descer para ir à escola, então pego o jornal na portaria e coloco no elevador. Aí eu já procuro na capa alguma coisa que me interessa para procurar quando voltar. Durante o final de semana, é mais fácil ler.

No Instagram, eu vejo muita coisa de futebol, que me interessa bastante. E minha mãe gosta muito de tênis, ela está sempre no UOL vendo essas matérias.

Com esse novo formato, a Folha ficou mais fácil de segurar, eu achei. Eu achei que ficou mais confortável. Percebi uma diferença no tamanho das imagens também. Não sei se é impressão minha, mas elas parecem um pouco menores, sim. Mas achei mais fácil de manusear. Se pudesse escolher entre os dois formatos, eu escolheria esse novo.