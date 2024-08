Novidades no colunismo ampliam diversidade de temas e olhares na Folha em papel

São Paulo

O cardápio fixo de colunistas da nova edição impressa da Folha tem novos autores, mudanças de periodicidade e de editoria e 18 colunas e blogs, antes publicados no site do jornal, que agora também ganham as páginas do papel no consagrado formato berliner, a partir deste domingo (1º).

Com isso, o novo jornal impresso ganha mais conteúdo e amplia a sua diversidade de temas e de olhares em áreas tão distintas quanto impostos e investimentos, política e comportamento, maternidade e feminismo negro, urbanismo e carros, corrida e futebol, churrasco e veganismo, e ainda cerveja, vinho e cafés.

Entre os novos nomes, estreia junto ao novo formato, já no domingo, na Ilustríssima, a coluna mensal do jornalista Vinicius Mota, secretário de Redação da Folha. Formado em ciências sociais pela Unicamp e mestre em sociologia pela USP, Mota está no jornal há 26 anos. Sua longa trajetória como editorialista e editor de Opinião da Folha estimulou o gosto por temas variados em abordagens reflexivas, que Mota pretende adotar em seus textos.

Assinante da Folha com edição em novo formato - Bruno Santos/Folhapress

"É uma oportunidade de descolar alguns assuntos do noticiário para tratá-los com mais distância, respeito ao tema e lealdade em relação a argumentos com os quais eu não necessariamente concordo", afirma.

A coluna de Mota será publicada mensalmente na Ilustríssima em rodízio com o escritor e líder indígena Ailton Krenak, o romancista Bernardo Carvalho e a escritora e doutora em filosofia e literatura alemã Juliana de Albuquerque. A coluna do advogado e jornalista Glenn Greenwald, antes na Ilustríssima, será publicada no caderno Política.

Na Folhinha, caderno infantojuvenil que volta a ser publicado em encarte mensal a cada primeiro sábado do mês, a física e influencer de ciências Bibi Bailas inaugura uma coluna sobre o tema para os pequenos leitores. "Quero escrever sobre física em partículas, minha área de pesquisa, mas também sobre outros temas, como curiosidades científicas", explica.

Na Ilustrada, a coluna Outro Canal volta a ser publicada de segunda a sexta, agora assinada pelo jornalista Gabriel Vaquer, que estreia na posição aos 26 anos. Sergipano de Aracaju, Vaquer diz que foi criado com a TV como babá-eletrônica, porque a mãe trabalhava muitas horas fora de casa, e que o resultado foi uma paixão pelo setor.

"Televisão é a minha paixão, e gosto de cobrir todas as áreas ligadas ao tema. Descobrir algo novo sobre TV é o meu prazer diário", diz. "No Brasil, a TV é uma indústria robusta e com ares de magia. Uma coluna diária sobre o tema pede informações exclusivas e novas, seja uma notícia, seja uma entrevista, seja um bastidor."

Entre as 18 colunas e blogs que agora ganham as páginas impressas, boa parte marca a volta dos roteiros de lazer e cultura de São Paulo, agora reunidos no suplemento Guia Folha + Comida. É lá que serão publicadas quinzenalmente, em rodízio, as colunas Copo Cheio, do jornalista Sandro Macedo, que trata das novidades no mundo das cervejas, e Café na Prensa, do alagoano David Lucena, que explora o universo das torras, cafetarias e grãos especiais.

"É um privilégio e uma responsabilidade escrever num queridinho dos leitores como o Guia Folha e me permite falar de café e da sua relação com a cidade e com comportamentos de consumo", afirma Lucena.

Histórias de São Paulo, com maiúscula e com minúscula, terão espaço com as colunas Andanças na Metrópole, do jornalista e escritor Vicente Vilardaga, e São Paulo Antiga, do jornalista e historiador Douglas Nascimento, também publicadas em rodízio às sextas.

Churrasco e veganismo se alternam também no Guia Folha + Comida com textos dos blogs Nação Churrasqueira, da cozinheira Larissa Morales, especialista em carnes e assados, e Baseada em Vegetais, da culinarista Luisa Mafei, com dicas de pratos que não se baseiam em proteína animal.

Em Equilíbrio, publicado às quartas em papel, a publicitária, escritora e produtora de conteúdo Joanna Moura trata de moda, consumo consciente e maternidade, enquanto o blog Não Tem Cabimento leva à edição impressa conteúdos sobre transtornos alimentares. Bruno Gualano, doutor em educação física e esporte, assina coluna quinzenal também no suplemento.

Já a edição impressa de Esporte recebe quinzenalmente os conteúdos dos blogs O Mundo É uma Bola, do jornalista Luís Curro, sobre futebol, e No Corre, do jornalista e corredor Paulo Vieira, sempre às sextas.

O suplemento FolhaInvest, publicado toda segunda-feira, terá colunas semanais do blog Que Imposto é Esse?, do jornalista Eduardo Cucolo, e De Grão em Grão, em que o professor de finanças Michel Viriato responde a dúvidas de investimentos enviadas por leitores. O advogado especialista em Previdência Social, Rômulo Saraiva, passa a publicar coluna quinzenal também no FolhaInvest.

Becky S. Korich, advogada, escritora e dramaturga que fez sucesso com colunas no site e vídeos reflexivos nas redes, passa a publicar seus textos quinzenalmente, às segundas-feiras, em Cotidiano. Ela alterna suas colunas com as da escritora e roteirista Giovana Madalosso.

Era Outra Vez, blog de literatura infantil do jornalista Bruno Molinero, passa a sair mensalmente na Folhinha. Enquanto Eduardo Sodré, jornalista especializado em automóveis, assina coluna semanal às terças na edição impressa de Veículos.

Finalmente, algumas colunas vão mudar de endereço ou de periodicidade dentro das páginas impressas. É o caso de Cozinha Bruta, do jornalista Marcos Nogueira, que estreia em nova roupagem toda sexta no Guia Folha + Comida.

"Vou manter minha identidade de textos irônicos, em que uso a comida como ponto de partida para falar de comportamento, política, economia, vida digital e urbana, agora aliados a uma receita que esteja relacionada ao assunto do texto", explica.

As páginas do Guia Folha + Comida também recebem quinzenalmente os textos saborosos da jornalista especialista em vinhos Isabelle Moreira Lima em rodízio com o jornalista Daniel Mesquita Benevides, que destila drinques e histórias em Gelo & Gim.

Em Equilíbrio, a antropóloga e professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Mirian Goldenberg, especialista em terceira idade, escreve todas as quartas, enquanto o blog anônimo Vida de Alcoólatra ganha as páginas impressas quinzenalmente.

A editoria de Ciência é a nova casa das colunas Mensageiro Sideral, do jornalista Salvador Nogueira, sobre astronomia, às segundas, e do matemático Marcelo Viana, às quartas. Na mesma editoria, a estatística e professora de demografia em Harvard (EUA) Marcia Castro passa a publicar colunas quinzenalmente aos sábados, em rodízio com os textos do jornalista de ciência e ambiente Marcelo Leite. E o jornalista Reinaldo José Lopes passa a assinar coluna semanal, aos domingos.

É para Ciência também que migra a coluna da bióloga e neurocientista Suzana Herculano-Houzel, agora em versão semanal. "Vejo um interesse crescente do público em neurociência. Acho que isso reflete não apenas uma necessidade de notícias boas (e a ciência sempre traz novas ideias e esperanças) como também um cuidado maior das pessoas com elas mesmas, o que começa com o autoentendimento", avalia, por email.

"Escrevo há 18 anos para a Folha, quinzenalmente. Recebo a promoção a uma publicação semanal como um presente pela maioridade da coluna!", brinca. "Ao escrever semanalmente, vou ter mais oportunidades de cobrir o que há de mais novo na neurociência e também incluir reflexões da Neurocientista de Plantão (sou eu!) sobre eventos correntes."