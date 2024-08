'Exorcismo' com carteira de trabalho, cinturão de teleféricos: frases de Marçal na eleição 2024

São Paulo

A presença de Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo tem sido marcada por ataques a adversários, às vezes criando factoides, propostas consideradas de difícil execução e falas sob medida para gerar cortes de vídeos em redes sociais.

Veja abaixo frases que que exemplificam sua participação na eleição.

O ex-coach e pré-candidato à prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), durante convenção do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para oficializar a pré-candidatura - Rafaela Araújo - 04.ago.24/Folhapress

CARTEIRA DE TRABALHO

O bate-boca entre Marçal e Guilherme Boulos (PSOL) ganhou destaque no debate promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap).

O embate escalou no momento quando, após agitar uma carteira de trabalho diante de Boulos e chamá-lo de vagabundo, Marçal o seguiu Boulos pelo palco mostrando o documento.

Ambos se sentaram lado a lado, e o ex-coach continou a mostrar o documento para Boulos que, irritado, tentou tirá-lo das mãos do adversário.

Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que você nunca trabalhou. Um grande vagabundo dessa nação

TABATA

Tabata Amaral (PSB) protagonizou alguns dos embates mais duros com Marçal.

O empresário a culpou pela morte do próprio pai, dizendo que ela estava estudando nos Estados Unidos quando ele morreu, o que não é verdade.

Posteriormente, demonstrou nervosismo ao ser questionado pela deputada sobre sua condenações e investigações de que foi alvo.

Ela foi para Harvard, o pai dela acabou morrendo. Igual imagino que ela pode fazer com o povo de São Paulo

Esses politiqueiros que estão aqui, todos eles estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que tá aqui, que vive falando que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. [Para a plateia:] Silêncio! Tem como parar o tempo já que eles estão incomodando aí? A adolescente que vos fala aqui. [Para a plateia:] Vai atrapalhar de novo, torcida kids? É muito simples. É parachoque de comunista

RICARDO NUNES

O prefeito atual é um homem fraco. Ricardo Nunes, com todo respeito, você chegou ao seu limite. Esse é seu último mandato

BOLSONARO

Marçal disputa com Nunes o eleitorado de Jair Bolsonaro (PL) na cidade. Durante sabatina promovida pela Folha e pelo UOL, o candidato do PRTB se contradisse ao ser indagado sobre a tentativa de venda das joias recebidas pelo ex-presidente como presente ao governo brasileiro.

Se não pode vender [as joias] no exterior, ele que arque com isso", declarou em um primeiro momento. Depois passou a defender o ex-presidente.

Ele também incomodou o ex-presidente e seu entorno ao ativar símbolos bolsonaristas para atrair apoio. Após receber críticas desse campo político, disse que não iria desistir.

Se Bolsonaro tem acesso aos presentes (...), o presente é dele

ESTRATÉGIA DIGITAL

Além de candidato, Marçal é uma das maiores referências no ramo do infoproduto, um tipo de produto que é vendido no formato digital, com alguma informação ou conhecimento específico. E ele tem transposto a lógica do negócio digital para a campanha.

Uma das estratégias para captura a atenção é a manutenção constante do suspense, envolvendo uma informação reservada que só ele tem e que pode trazer à tona ou não. Isso ocorre, por exemplo, quando ele afirma, sem qualquer comprovação, que adversários são usuários de cocaína e que provará a acusação no momento certo.

Faz um exame toxicológico que você vai ver que tem dois [candidatos] 'cheiradores' de cocaína (...). Vou revelar no debate, pode aguardar

PROPOSTAS

O candidato tem propostas consideradas de difícil execução, como um cinturão de teleféricos e a construção do prédio mais alto do mundo.

O cinturão de teleféricos não é para resolver um problema global da cidade, mas para honrar a comunidade. Funciona em La Paz [Bolívia], lá tem 35km em 11 linhas e as pessoas amam, porque é ecológico, vai de 16km/h a 22km/h, dependendo do tamanho da cabine