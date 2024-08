Luiz Fernando (PT) participa da sabatina Folha/UOL com candidatos de São Bernardo; assista às 18h30

São Paulo

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo Luiz Fernando Teixeira (PT) participa nesta segunda-feira (26) do ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL.

A entrevista, exibida às 18h30, tem condução de Priscila Camazano, apresentadora do Como é que é?, da Folha, e participação dos repórteres Rafael Neves, do UOL, e Artur Rodrigues, repórter de política da Folha.

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) - Divulgação Alesp

Teixeira está no terceiro mandato de deputado. Ele já foi vereador da cidade de Casa Branca, no interior paulista de 1989 a 1992. Depois de um período afastado da política, presidiu o São Bernardo Futebol Clube, time da cidade do ABC, entre 2009 e 2016. Ele concorre a prefeitura pela primeira vez e tem como vice William Dib (PSB), ex-prefeito do município.

Outros dois postulantes foram sabatinados. Na quinta-feira (29) será a vez de Marcelo Lima (Podemos). Fechando o ciclo de entrevistas, Alex Manente (Cidadania) fala na sexta-feira (30), também às 18h30.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em 10 de junho com entrevistas com pré-candidatos em Belo Horizonte e será feito ao todo em 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.