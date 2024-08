Marcelo Viana assume Cátedra Otavio Frias Filho na USP

São Paulo

O matemático Marcelo Viana será o novo titular da Cátedra Otavio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade, criada pelo Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP em parceria com a Folha.

Viana é diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e foi o ganhador, em 2016, do Grande Prêmio Científico Louis D., um dos principais troféus da ciência do mundo, que reconheceu os avanços feitos por ele na área de sistemas dinâmicos. Foi a primeira vez que a honraria foi concedida a um matemático.

O colunista Marcelo Viana, que assume a Cátedra Otavio Frias Filho - Bel Pedrosa/Divulgação

Desde 2017, ele também assina uma coluna na Folha, na qual desmistifica a matemática para leigos.

"Além de me sentir honrado com o convite, vi a oportunidade de chegar a um público diferente daquele que eu alcanço", afirma Viana, que lançou recentemente "Histórias da Matemática" (ed. Tinta-da-China Brasil), uma antologia com colunas suas no jornal.

O novo tema da cátedra será "Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento". A partir desse recorte, Viana vai montar um ciclo de palestras com especialistas —e, ao fim, ajudar a organizar um livro com artigos de pesquisadores selecionados.

"Minha ideia é trabalhar a cadeia entre pesquisa e a aplicação dela na prática, não só nos processos produtivos, mas também na administração pública", diz Viana. "Inevitavelmente, vou dar ênfase maior à matemática, pelo meu viés pessoal, mas a intenção é trabalhar as formas de transferência do conhecimento."

O pesquisador se diz motivado por estudos como um feito pelo Itaú Social com apoio do Impa, publicado neste ano, que mostrou que o rendimento de profissionais de áreas ligadas à matemática equivale a 4,6% do PIB do Brasil.

Para se ter uma ideia, uma pesquisa semelhante mostrou que, no Reino Unido, os trabalhos ligados à matemática são responsáveis por 16% do Produto Interno Bruto. Na França, esse número é 18%.

"Temos um espaço a percorrer para encostar nesse desempenho, o que traria riqueza para o país. Há um PIB que não estamos produzindo, porque não estamos formando pessoas para atuar nessas profissões nem transferindo o conhecimento para o setor produtivo e para a gestão pública", diz Viana.

Viana defende que, nesse processo, a divulgação científica tem papel fundamental.

"Há uma grande dificuldade para atrair jovens para carreiras de exatas e tecnologia. E isso vem se agravando. A divulgação é um caminho."

Para o professor André Chaves de Melo, coordenador acadêmico da cátedra, a atuação de Viana na comunicação foi um dos fatores que influenciaram a escolha do matemático para ser o novo titular.

"Além de ser um grande matemático, ele é um desses cientistas que percebem a ciência não como algo isolado, mas algo com relação com o bem-estar social e a melhora da sociedade, algo que precisa estar perto da população e se fazer compreender", afirma Melo.

Com a nomeação, Viana sucede a bióloga e neurocientista Suzana Herculano-Houzel, professora associada da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, e também colunista do jornal. Com a cientista à frente, a cátedra teve o tema "Ciência, Comunicação e Futuro".

Antes dela, quem ocupou a cadeira foi o sociólogo Muniz Sodré, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que também assina uma coluna na Folha.

"Com Muniz, tivemos a ciências humanas, com Suzana, as biológicas, e agora, com Marcelo, vamos ter as exatas", diz Melo.

A professora Roseli Lopes, diretora do IEA, diz que a chegada de Marcelo Viana deve dinamizar as atividades da cátedra.

"O pessoal que cuida da Olimpíada de Matemática [no Impa] ficou bastante animado para que possamos envolver não só um público mais velho, mas que consigamos também atrair jovens talentos", diz ela. "Nos próximos dias, vamos começar a alinhar a programação."

A cátedra foi lançada em fevereiro de 2021, como parte das comemorações pelos 100 anos da Folha. A iniciativa homenageia o jornalista Otavio Frias Filho (1957-2018), que liderou o projeto de modernização deflagrado pelo jornal em 1984 e dirigiu a Redação até sua morte, há seis anos, em decorrência de um câncer.

O diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila, celebra a nomeação do matemático para a nova fase do projeto.

"Marcelo é um matemático brilhante, um gestor competente e criativo no Impa e um colunista que em seus textos consegue transmitir para milhões de leitores não familiarizados o encantamento que move essa disciplina milenar", diz ele. "Que venha agora emprestar um pouco desses talentos à cátedra Otavio Frias Filho é motivo de orgulho para a Folha."