Nesta terça-feira (11), o Impa homenageia os 654 medalhistas de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) de 2023, em cerimônia no Rio de Janeiro com a participação do presidente da República.

Faz 20 anos que o Impa foi ao Palácio do Planalto com a ideia ousada de criar uma olimpíada de matemática para as escolas públicas, uma "olimpíada para os pobres", nas palavras do presidente Lula. O seu apoio permitiu vencer resistências e dificuldades e fazer da OBMEP uma das mais importantes políticas públicas de educação e ciência no Brasil.

A OBMEP nasceu grande –mais de 10 milhões de participantes na primeira edição, em 2005– e nunca parou de crescer. Hoje, com a adição em 2022 da Olimpíada Mirim, voltada para as crianças dos anos iniciais, ela ultrapassa a marca dos 23 milhões de estudantes, em praticamente todos os municípios brasileiros.

Estudantes e Lula na premiação da 18ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

Nesses 20 anos, a Olimpíada estimulou o gosto pela matemática, descobriu os jovens mais talentosos do Brasil e levou oportunidades de vida a todos os recantos deste país imenso.

Sandoel Vieira nasceu em Cocal dos Alves, município de 5.600 habitantes na zona rural do Piauí que tem um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano do país. Medalhas na OBMEP lhe abriram as portas da graduação em universidade federal e, posteriormente, da pós-graduação no Impa. Primeiro membro de sua família a receber uma instrução, Sandoel é hoje doutor em matemática e está realizando uma carreira brilhante como pesquisador e professor da Universidade Federal do Piauí.

Para Renan Ferreirinha, deputado federal e secretário Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que também nasceu em família humilde, as medalhas na OBMEP deram acesso a uma bolsa de estudo para ingressar na Universidade Harvard, dos Estados Unidos. Ao final da graduação, ele fez a opção por regressar e trabalhar pela causa da educação no Brasil.

Premiação da 18ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, no Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

Em 2019, o Fantástico esteve lá em Cocal dos Alves, a terra do Sandoel, e constatou que todos os três médicos do pequeno município eram filhos da terra e medalhistas da OBMEP. Mais ainda, eles haviam custeado seus estudos na faculdade com a bolsa de iniciação científica que o CNPq concede a todo medalhista da OBMEP.

Trata-se do Picme, um dos vários programas de formação de alunos e professores ligados à Olimpíada, que também tem a participação da Capes.

Pesquisa recente da Iede (Interdisciplinaridade e Evidência no Debate Educacional), com apoio do Impa e da USP, verificou que a participação na OBMEP está diretamente ligada à melhoria de desempenho em matemática, não somente entre os medalhistas mas em toda a escola: a média no Enem nas escolas que conquistaram medalhas na Olimpíada é de 516 pontos, enquanto nas demais escolas ela cai para 488 pontos.

Mas a OBMEP e o Impa não param e, em 2024, temos mais uma razão para celebrar: a criação do curso de graduação, o Impa Tech, que é outra decisão histórica do presidente Lula e do prefeito Eduardo Paes.

O Impa Tech é uma graduação em matemática da tecnologia e inovação que combina conhecimentos de matemática, ciência da computação, ciência de dados e física para formar profissionais altamente capacitados para mudarem o mundo por meio da matemática.

Os estudantes são selecionados majoritariamente entre os medalhistas da OBMEP e recebem moradia da Prefeitura do Rio de Janeiro e auxílio financeiro do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para custearem a sua subsistência durante o curso.

Além disso, o Impa Tech vai oferecer a seus egressos todo o apoio para sua inserção no mercado de trabalho.