PSOL oficializa candidatura de Tarcísio Motta e define chapa 'puro-sangue' no RJ

Rio de Janeiro

O PSOL oficializou nesta quinta-feira (1º) a candidatura do deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), 49, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Após tentar, sem sucesso, aliança com partidos de esquerda, a sigla anunciou uma chapa "puro-sangue", com a deputada estadual Renata Sousa (PSOL) como vice.

Em seu discurso, Tarcísio deixou claro que terá como objetivo no primeiro turno atrair eleitores progressistas que, atualmente, declaram intenção de voto em Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição. O prefeito garantiu o apoio das siglas de esquerda, como PT, PSB e PDT. O PSOL fechou coligação apenas com o nanico PCB.

"Queremos fazer um chamado às pessoas. A forma de tirar o bolsonarismo do segundo turno é votar no professor, na candidatura do PSOL. Isso vai fazer com que a gente possa debater o projeto de cidade contra o atual prefeito", disse Tarcísio.

Tarcísio Motta (PSOL) é confirmado como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, tendo como vice Renata Sousa, também do partido - Cícero Rodrigues/Divulgação/PSOL

O candidato do PSOL conseguiu atrair o apoio de alguns petistas, sendo o mais conhecido o deputado federal Lindbergh Farias, que gravou um vídeo divulgado na convenção. Ele pretende buscar novos apoios no partido.

Em seu discurso, Tarcísio classificou o voto em Paes como conformista e se apresentou como a real opção antibolsonarista na cidade.

"A nossa primeira questão é mostrar que o voto no Eduardo Paes não é antibolsonarista. Ele não é isso. Ele hoje tem um coordenador [de campanha] que é um bolsonarista de quatro costados, que é o Otoni de Paula. Ele é um oportunista", disse Tarcísio.

Ele declarou ainda que pretende "encontrar pontes de diálogos com aquele eleitor que muitas vezes viu no bolsonarismo o signo da mudança". O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoia a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL).

Tarcísio está em seu primeiro mandato como deputado federal após duas legislaturas como vereador no Rio de Janeiro. Ele foi candidato a governador por duas vezes, tendo alcançado 14,6% dos votos válidos na capital.

"Botamos o nosso melhor time em campo. O deputado federal [do partido] mais votado e a deputada estadual [do partido] mais votada. É esse o sinal que queremos dar. Estamos disputando a cidade com o que temos de melhor", afirmou o deputado.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada há um mês, Tarcísio aparece com 9% das intenções de voto, contra 53% de Eduardo Paes e em empate técnico com Ramagem, que tem 7%.