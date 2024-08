'Vagabundo', 'ricardista', 'blá blá blá Marçal': frases de Nunes na eleição 2024

São Paulo

Em frases que repetiu ao longo dos últimos meses, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) criticou adversários na corrida paulistana, tentou se equilibrar entre o apoio e a rejeição de Jair Bolsonaro (PL), defendeu-se de revelações sobre o caso conhecido como máfia das creches e exaltou feitos da sua gestão.

Ricardo Nunes (MDB) em entrevista à imprensa antes do debate da Band, em São Paulo

BOLSONARO E BOLSONARISTAS

Desde a pré-campanha, o prefeito ensaia afastamentos e aproximações em relação a Bolsonaro. Não se disse bolsonarista, mas afirmou que o ex-presidente, com histórico de declarações golpistas, é um "democrata".

O movimento dúbio tem uma razão: por um lado, Nunes precisa do eleitorado de Bolsonaro; por outro, teme herdar a rejeição do aliado e perder votos do campo moderado.

Pelo que vi dele [Bolsonaro], foi uma posição democrata. Não vejo nada que ele tenha feito contrário a isso. É um homem que foi pelo voto eleito deputado, se tornou presidente. Ou vocês vão querer negar o sistema democrático brasileiro. A gente pode gostar ou não, mas ele foi eleito

Eu sou ricardista, sou um apaixonado pela cidade, me filiei ao MDB no dia em que tirei meu título de eleitor, com 18 anos. […] Trabalhei muito para ter apoio do presidente Bolsonaro, estou grato por ter o apoio. Você não vai achar em nenhum momento da minha história fazendo críticas ao Bolsonaro. Já o Pablo [Marçal] a gente vê uma série de vídeos dele no passado criticando

O 8 de janeiro foi um atentado contra o patrimônio público, que eu repudio. Daquelas pessoas que estavam ali, não acredito [em uma tentativa de golpe]

Nunes costuma se referir ao passado do deputado do PSOL como coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), tentando impingir-lhe a pecha de radical.

Após ser chamado de vagabundo pelo prefeito, Boulos entrou com uma ação pedindo indenização por danos morais. Nunes passou a dizer que não havia se referido a nenhum candidato específico ao dar a declaração.

Quero agradecer a cada um dos senhores por dar esse voto de confiança para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho e vencer o invasor, vencer esse vagabundo desse sem-vergonha

Eu não cito diretamente nenhum candidato na minha fala. Se o Boulos vestiu a carapuça e está se reconhecendo como o ‘vagabundo’, ele deve ter uma boa razão para isso

Em busca de cortes para as redes sociais, Pablo Marçal (PRTB) protagonizou conflitos agressivos com adversários, e com Nunes não foi diferente.

No encontro promovido pela Band, o prefeito respondeu com uma expressão feita sob medida para também viralizar. Depois, em entrevista, tentou usar o slogan de Marçal contra o próprio influenciador.

Pablo Marçal, você vai virar blá blá blá Marçal desse jeito. Nós estamos em um debate sério, estamos falando do futuro da cidade de São Paulo

Não vou fazer M de mentiroso, não

Em diversas declarações, José Luiz Datena (PSDB) tem associado o prefeito ao crime organizado. Nunes tem reagido aos ataques citando o histórico do tucano como apresentador de televisão.

Datena é um bom apresentador, mas a disputa eleitoral não é um programa de televisão

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

O prefeito mudou de versão sobre boletim de ocorrência de 2011 em que foi acusado de violência doméstica, ameaça e injúria pela esposa, Regina Carnovale Nunes, com quem é casado até hoje.

Eu acho que é uma irresponsabilidade trazer uma coisa dessa. A Regina já falou que ela não fez [o boletim de ocorrência]. […] A Regina contratou um advogado. O advogado entrou com uma petição falando que queria então esse boletim de ocorrência assinado. Veio a resposta da delegacia que não existe esse boletim de ocorrência. […] É óbvio que é forjado [o boletim de ocorrência]

Olha, Tabata. Eu nunca levantei um dedo para a minha mulher. […] Estamos juntos há 27 anos. [...] Não esperava de você um nível desse. É que em época de eleição aparece esses assuntos. […] Amo ela demais, é a razão da minha vida, com a minha família

CRECHES

O prefeito é alvo da Polícia Federal em investigação sobre lavagem de dinheiro em caso conhecido como máfia das creches. Ele nega qualquer irregularidade e cita o enxugamento da fila para a educação infantil na cidade de São Paulo.

​Fico um pouco indignado, a gente espera um debate de alto nível e é só ataque. Não precisa manchar a honra das pessoas. […] Essa coisa de ficar atacando e xingando não leva a lugar nenhum