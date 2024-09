'Boules', 'ladrãozinho de creche', 'tchutchuca do PCC', 'chatabata', 'bananinha'; veja frases do debate

São Paulo

O debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta e pelo canal MyNews, neste domingo (1º), foi marcado por ataques e troca de apelidos ofensivos entre os postulantes.

Os cinco candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto compareceram ao evento: Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

Pablo Marçal chamou, por várias vezes ao longo do programa, Guilherme Boulos de "Boules", em alusão ao Hino Nacional com linguagem neutra que foi cantado em um evento de campanha do deputado do PSOL, na semana passada.

Boulos afirmou que iria responder ao "ladrãozinho de creche" durante resposta a um questionamento de Ricardo Nunes, que por sua vez passou o debate usando o termo "invasor" para se referir ao deputado federal.

Nunes e Marçal também trocaram ofensas. O influenciador chamou por várias vezes o atual prefeito de São Paulo de "bananinha", enquanto o candidato do MDB disse que Marçal era a "tchutchuca do PCC".

Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) no debate da TV Gazeta e canal MyNews - Vitória Vitorino/TV Gazeta/Vitória Vitorino/TV Gazeta

Tabata Amaral, ao longo do debate afirmou que Nunes "tenta falar bonito" para fazer o eleitor de bobo e, em outro momento, foi chamada de "chatabata" por Marçal.

Veja algumas frases dos candidatos no debate.

Eu não converso com criminoso, por isso não vou falar com você

Ontem teve mais um apagão. Eles querem fazer a Enel da água

Vou responder o ladrãozinho de creche

Bananinha foi o que você comeu na cadeia. Bananinha foi o lanchinho que os policiais da Polícia Federal te deram de lanchinho lá, tchuchuca do PCC

Você não vai reverter nada porque eu não vou deixar você chegar na prefeitura, invasor de propriedade

Deixa te explicar uma coisa. Esse aqui não é um jogo para ver quem tem melhor proposta. É para ver quem aguenta mais essa encheção de saco

Eu queria ser educado, mas eu sou alguém da extrema riqueza que já foi da pobreza. Eu gosto de baixaria, eu gosto do que vocês estão fazendo aqui, vocês estão mexendo com a pessoa errada.

A 'chatabata' está aqui para ver se coloca 'uns oito' deputados federais na próxima eleição

Pablo está todo machão, como ele se apresenta, com exceção de que é contra uma mulher, deve ter uma questão no subconsciente

Nunes tenta falar bonito porque acha que as pessoas são bobas

A grande pergunta é quem financia, a quem interessa a candidatura do Pablo

Me chamou de gagá, desrespeitando pessoas que tem problemas físicos. Eu gagá e gago cheguei a ser um dos maiores apresentadores do Brasil

Um bandidinho virtual, de internet, como esse Pablo Marçal que desvirtuou os debates. Me chamou de fujão. Fujão é ele que teve que dar no pé para os EUA para não cumprir mais tempo de cadeia