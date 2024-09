Candidatos à Prefeitura de Osasco participam de sabatina Folha/UOL

São Paulo

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com três dos principais candidatos à Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo.

Elas serão gravadas e exibidas posteriormente e terão duração de 30 minutos.

Nesta segunda-feira (2), às 18h30, será transmitida a sabatina com Emídio de Souza (PT). O candidato do Novo, Dr. Lindoso, terá entrevista exibida na quinta (5), no mesmo horário, e Gerson Pessoa (Podemos), na sexta-feira (6), também às 18h30.

Os candidatos à Prefeitura de Osasco, Emídio de Souza (PT), Gerson Pessoa (Podemos) e Dr. Lindoso (Novo) - Mariana Bonaccini - 26.nov.21/Agência Alesp; Agência Alesp; Jardiel Carvalho - 30.set.20/Folhapress

As sabatinas serão conduzidas por Priscila Camazano, apresentadora do Como é que é?, com participação dos repórteres Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, e Carlos Petrocilo, repórter da Folha.

O ciclo de entrevistas foi iniciado em 10 de junho com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

A eleição deste ano em Osasco será quase um replay da competição de 2020. Emídio, que já governou a cidade por dois mandatos (2005-2012), terminou o último pleito em terceiro lugar. Conta com o apoio do presidente Lula (PT) para retornar à prefeitura.

Dr. Lindoso foi o segundo colocado na eleição passada. À época ele concorreu pelo Republicanos. O candidato do Novo concorre hoje com uma coligação enxuta, de apenas dois partidos: Novo e DC.

Gerson Pessoa (Podemos), que não apareceu nas urnas em 2020, concorre com o apoio do atual prefeito, Rogério Lins, do mesmo partido, que foi reeleito em primeiro turno na última eleição. Pessoa lidera uma ampla coligação que abarca o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas.

Além dos sabatinados, também disputa a prefeitura a candidata Glória Brito (PCO).