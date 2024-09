Candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto participam de sabatina Folha/UOL

São Paulo

A Folha e o UOL promoverão sabatinas com três dos principais candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Elas serão gravadas e exibidas posteriormente e terão duração de 30 minutos.

Na quinta-feira (12), às 18h30, será transmitida a sabatina de Ricardo Silva (PSD). Na sexta-feira (13), também às 18h30, é a vez de André Trindade (União Brasil). O ciclo de entrevistas será encerrado por Jorge Roque (PT), na próxima segunda-feira (16), no mesmo horário.

Os candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto Ricardo Silva (PSD), André Trindade (União Brasil) e Jorge Roque (PT); eles serão entrevistados em ciclo de sabatinas realizado por Folha e UOL - Reprodução e Divulgação/Ricardo Silva no Facebook, Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto e Jorge Roque no Facebook

As sabatinas serão conduzidas por Paola Ferreira Rosa, produtora do podcast Café da Manhã, com participação dos repórteres Mariana Bomfim, do UOL, e Marcelo Toledo, repórter da Folha.

O ciclo de entrevistas foi iniciado em 10 de junho com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Em 2020, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB), foi reeleito no segundo turno. Sendo assim, não pode concorrer no pleito deste ano. Ele apoia André Trindade, que foi secretário de Esportes na administração do tucano.

O deputado federal Ricardo Silva ocupa um lugar parecido com Trindade ideologicamente, mas traz uma aliança de partidos mais ampla. Enquanto o ex-secretário é apoiado por quatro legendas, Silva tem em sua coligação dez partidos, incluindo o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas.

Além dos sabatinados também disputam a prefeitura os candidatos Douglas de Andrade (PCO), Dr. Ismar Menezes (Agir) e Marco Aurelio (Novo).