Datafolha: Bruno Engler e Duda Salabert têm rejeição mais alta em BH

Belo Horizonte

As candidaturas de Bruno Engler (PL) e Duda Salabert (PDT) são as que têm o maior nível de rejeição junto aos eleitores de Belo Horizonte para as eleições à prefeitura deste ano. É o que aponta pesquisa Datafolha, que ouviu 910 pessoas na capital mineira entre terça (3) e quarta-feira (4).

São 26% os que afirmam que não votariam no candidato do PL de jeito nenhum, e 24% os que rejeitam votar na candidata do PDT.

Bruno Engler (PL) e Duda Salabert (PDT) - Divulgaçao e Bruno Spada/ALMG e Câmara dos Deputados

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-02912/2024.

Disseram que não votariam de forma alguma no senador licenciado Carlos Viana (Podemos) 18% dos entrevistados, mesmo índice do presidente da Câmara Municipal, Gabriel (MDB).

O deputado federal Rogério Correia (PT), apadrinhado pelo presidente Lula (PT), é citado negativamente por 17%. O atual prefeito, Fuad Noman (PSD) tem rejeição de 16%.

O apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos), apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo), tem numericamente a rejeição mais baixa entre os principais candidatos: 13%.

Ele também é o mais conhecido entre os candidatos, com 93%. O senador Carlos Viana tem taxa de conhecimento de 85%.

Com 29% das intenções de voto, o apresentador de TV lidera a corrida à Prefeitura de Belo Horizonte. Na sequência, três candidatos aparecem empatados em segundo lugar: Fuad, com 14%, Engler, com 13%, e Duda, com 12%.

Rogério marca 8%, e aparece empatado com o candidato do PL e a postulante do PDT. Viana pontua 5% e, por sua vez, está igualado com o petista e com Gabriel, citado por 2%.