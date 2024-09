Datafolha: Tramonte vai a 29% em BH; Fuad tem 14%, Bruno Engler, 13%, e Duda, 12%

Belo Horizonte

O deputado estadual e apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos) segue à frente nas intenções de voto à Prefeitura de Belo Horizonte, aponta pesquisa Datafolha.

A pouco menos de um mês das eleições, o candidato foi citado por 29% dos eleitores, uma variação de dois pontos percentuais em relação aos 27% que marcou no levantamento anterior do instituto, realizado há duas semanas. Na sequência, três candidatos aparecem empatados na segunda posição.

O Datafolha ouviu 910 eleitores da capital mineira na terça-feira (3) e na quarta-feira (4). A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais, nível de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MG-02912/2024.

O levantamento foi contratado pela Folha e pela TV Globo.

Mauro Tramonte durante campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte - Rodrigo Lima/Divulgação

O atual prefeito Fuad Noman (PSD) agora é citado por 14% dos eleitores —quatro pontos percentuais acima do levantamento anterior. Ele está empatado tecnicamente com o deputado estadual Bruno Engler (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que marca 13% (eram 10% há duas semanas), e com a deputada federal Duda Salabert (PDT), que pontua 12% (tinha 10%).

Com 8%, o deputado federal Rogério Correia (PT), apadrinhado pelo presidente Lula (PT), aparece empatado com Salabert e Engler.

O senador licenciado Carlos Viana (Podemos), que tinha sido citado por 12% dos eleitores há duas semanas, agora aparece com 5%. Ele está empatado com Gabriel (MDB), presidente da Câmara Municipal, que foi citado por 2% (eram 3% na anterior).

Wanderson Rocha (PSTU), Lourdes Francisco (PCO) e Indira Xavier (UP) não pontuaram. No total, 8% dos ouvidos pretendem votar em branco ou nulo (eram 10% na anterior), enquanto a fatia de indecisos é de 8% (eram 9%).

Tramonte, que ficou 16 anos à frente do programa Balanço Geral, da TV Record, reúne em torno de sua candidatura apoiadores que até então eram considerados rivais, como o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos), que deixou o cargo em 2022 para seu então vice, Fuad.

Na pesquisa espontânea, aquela em que os entrevistadores do instituto não apresentam os nomes dos candidatos ao eleitor, Tramonte também aparece isolado à frente, com 15% (tinha 8% na anterior).

Na sequência, aparecem empatados Engler, com 8% (tinha 5%), Fuad, com 7% (eram 4%), Salabert, com 6% (tinha 4%), e Correia, nomeado por 5%. Dos que responderam, 2% disseram votar no atual prefeito, e 1% em Gabriel. Do total, 4% citaram outras respostas, e 5% disseram que votariam em branco.

A fatia dos que não sabem é de 48%, uma queda significativa em relação aos 64% da pesquisa de duas semanas atrás.

O Datafolha também perguntou ao eleitor se ele vota em determinado candidato porque ele é o ideal ou porque não há opção melhor.

Dos entrevistados, 58% afirmam escolher o candidato por ser o ideal, contra 40% que dizem que não há outro melhor, e 2% não sabem responder.

O nome com maior percentual de candidato ideal é Rogério Correia, citado dessa forma por 73% de seu eleitorado. Na sequência, aparecem Duda (65%), Engler (63%), Tramonte (56%) e Fuad (47%).

Em relação ao voto para prefeito, 58% dos eleitores de Belo Horizonte dizem estar decididos sobre sua posição, enquanto 42% ainda afirmam que a escolha pode mudar. O nome com maior certeza de voto é Engler (71%), seguido por Rogério (63%), Fuad (60%) e Duda e Tramonte, com 55% cada um.

Na hora de avaliar a gestão de Fuad, atual prefeito, 1 em cada 3 eleitores (33%) afirmou aprovar a administração, cinco pontos percentuais acima do aferido em relação ao levantamento anterior, de agosto.

A reprovação oscilou dos 21% de duas semanas atrás para os 19% de agora, enquanto a avaliação regular passou de 46% para 42%. Do total de entrevistados, 7% preferiram não opinar.

O Datafolha também quis ouvir qual seria a segunda opção de voto dos eleitores da capital mineira. Mauro Tramonte foi mais uma vez o mais citado, por 22% dos entrevistados, seguido por Carlos Viana (15%) e Fuad Noman (13%).