Datafolha: Gilson Machado (PL) tem maior rejeição (39%) no Recife

Recife

O ex-ministro do Turismo e candidato do PL à Prefeitura de Recife Gilson Machado está no topo da lista de rejeição dos eleitores no município, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (5). O instituto questionou os entrevistados sobre em quem não votariam de jeito nenhum na disputa, e eles puderam citar mais de um nome.

O bolsonarista tem 39% de menções nesse questionamento. Entre os mais rejeitados, também estão Ludmila (UP), com 35%, e Daniel Coelho (PSD), com 32%. Tecio Teles (Novo) tem 29%, Victor Assis (PCO), 28%, Simone Fontana (PSTU), 27%, e Dani Portela (PSOL) com 26%. Por último, com a menor rejeição, está o candidato à reeleição João Campos (PSB) com 8%.

Gilson Machado é candidato do PL no Recife e ex-ministro do Turismo - Isac Nobrega/Presidência da República

O Datafolha entrevistou 910 eleitores no Recife nos dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Folha e pela TV Globo e tem o protocolo PE-05223/2024 na Justiça Eleitoral.

A pesquisa de intenções de voto mostra João Campos (PSB) com 74%, o que lhe daria vitória no primeiro turno. No levantamento de 22 de agosto, o candidato à reeleição marcava 76%. Houve, portanto, uma oscilação dentro da margem de erro de três pontos.

O Datafolha mostra um empate técnico múltiplo na segunda colocação. Gilson Machado tem 9% das intenções de voto. Ele oscilou três pontos percentuais, no limite da margem de erro, em relação à última pesquisa.

Daniel Coelho, com 5%, e Dani Portela, com 4%, mantiveram os percentuais do levantamento anterior. A diferença entre os três está dentro da margem de erro. Ludmila (UP) tem 1% das intenções de voto, após não pontuar na pesquisa anterior.

A rejeição é um dos principais desafios para a campanha de Gilson Machado. O candidato tenta se vincular ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para crescer nos índices de intenção de voto e recuperar a parcela de direita do eleitorado que flerta com o prefeito João Campos.

Ao mesmo tempo, Gilson tem o desafio de evitar ser impactado pela rejeição do bolsonarismo no eleitorado.

Desde o começo da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, Gilson e o candidato Daniel Coelho têm feito críticas à gestão de João Campos, sobretudo nas áreas de educação —apontando falhas na qualidade das creches— e habitação. Daniel é apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB).

Grau de conhecimento

O Datafolha também aferiu o grau de conhecimento dos candidatos. João Campos é conhecido por 100% dos entrevistados, seguido por Daniel Coelho (89%), Dani Portela (54%) e Gilson Machado (48%).

Tecio Teles é conhecido por 44%, Simone Fontana, 30%, Ludmila, 22%, e Victor Assis por 13%.

Em relação à pesquisa divulgada em 22 de agosto, Gilson Machado foi o único candidato que viu sua taxa de conhecimento crescer, saindo de 37% para 48%.