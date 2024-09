Datafolha: Ramagem (29%) e Tarcísio Motta (24%) têm maior rejeição no Rio, acima de Paes (14%)

Rio de Janeiro

Os dois principais adversários de Eduardo Paes (PSD) à Prefeitura do Rio de Janeiro se mantiveram como os mais rejeitados pelo eleitorado da cidade, enquanto viram o prefeito abaixar seu índice no quesito, aponta pesquisa divulgada nesta quinta-feira (5) pelo Datafolha.

Declararam que não votam de jeito nenhum no deputado federal Alexandre Ramagem (PL) 29% dos entrevistados, uma alta em relação à última pesquisa, feita há duas semanas, quando o percentual era de 23%.

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) oscilou de 22% para 24% na rejeição, ficando em empate técnico com o candidato do PL.

Alexandre Ramagem (PL), Tarcísio Motta (PSOL) e Eduardo Paes (PSD)

Paes teve queda na rejeição de 5 pontos percentuais, indo de 19% para 14% os entrevistados que declararam não votar no prefeito de jeito nenhum

A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Contratada pela Folha e pela TV Globo, a pesquisa do Datafolha, registrada no TSE sob o número RJ-07390/2024, ouviu 1.106 eleitores na terça-feira (3) e quarta-feira (4).

O sindicalista Cyro Garcia (PSTU) está em empate técnico com Ramagem e Tarcísio, com 23% de rejeição.

No mesmo patamar do prefeito estão o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil), o deputado federal Marcelo Queiroz (PP) e Juliete Pantoja (UP), com 15% cada, Carol Sponza (Novo), com 14% e Henrique Simonard (PCO), com 12%.

Rejeição

Os principais adversários de Paes se mantiveram como os mais rejeitados pelo eleitorado da cidade, enquanto viram o prefeito abaixar seu índice no quesito, segundo o Datafolha.

Declararam que não votam de jeito nenhum em Ramagem 29% dos entrevistados, uma alta em relação à última pesquisa, feita há duas semanas, quando o percentual era de 23%.

Tarcísio oscilou de 22% para 24% na rejeição, ficando em empate técnico com o candidato do PL.

Paes teve oscilação na rejeição de 5 pontos percentuais, indo de 19% para 14% os entrevistados que declararam não votar no prefeito de jeito nenhum.