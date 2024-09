Datafolha: Nunes marca 27% entre os mais pobres, Boulos tem 21%, e Marçal, 13%; veja evolução

São Paulo

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aparece com 27% das intenções de voto entre a população mais pobre de São Paulo. Os dados são do mais recente levantamento realizado pelo Datafolha.

Pela margem de erro, que nesse segmento é de 5 pontos para mais ou para menos, ele está empatado com Guilherme Boulos (PSOL), que tem 21%. Pablo Marçal (PRTB) registra 13% —tecnicamente empatado com o deputado psolista.

Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal - Bruno Santos/ Folhapress /// Pedro Ladeira/Folhapress // Bruno Santos/ Folhapress

Na sequência, ainda no mesmo grupo de paulistanos que recebem menos de dois salários mínimos, aparecem José Luiz Datena (PSDB), com 9%, Tabata Amaral (PSB), com 8%, e Marina Helena (Novo), com 4%.

Entre os paulistanos que recebem entre 2 e 5 salários mínimos, Nunes (28%), Boulos (25%) e Marçal (23%) estão tecnicamente empatados, segundo a pesquisa. Nesse grupo, a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Tabata registra 8%, Datena aparece com 5%, e Marina, com 2%.

Já entre aqueles que ganham mais do que 5 salários mínimos, Boulos aparece numericamente à frente, com 34% das intenções de voto. Pela margem de erro, que é de 6 pontos percentuais, o deputado do PSOL está empatado com Nunes que tem 23%. Nessa faixa de renda, Marçal registra 21%, Tabata, 9%, Datena, 4%, e Marina, 1%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.204 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 10 e 12 de setembro. Foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-07978/2024.

O desempenho de Boulos no Datafolha entre eleitores que poderiam ser conquistados pela entrada de Lula (PT) tem frustrado as expectativas de aliados que esperavam avanço do candidato na camada mais pobre do eleitorado e deve forçar uma presença maior do presidente na campanha.

Na pesquisa Datafolha divulgada na semana passada, Nunes registrou 28% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo entre os paulistanos que recebem até 2 salários mínimos. Na mesma faixa de renda, Boulos teve 19%, seguido por Marçal, com 17%.

Como a margem de erro nesse segmento é de 5 pontos percentuais, havia empate técnico entre Nunes e Boulos e entre Boulos e Marçal.