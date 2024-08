Zema e Kalil, ex-adversários, se unem em ato de líder das pesquisas em BH

Belo Horizonte

O governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (Republicanos), que trocaram críticas públicas na disputa pelo governo de Minas em 2022, se reuniram neste sábado (3) no mesmo palanque.

Os dois decidiram apoiar a candidatura do deputado estadual e apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos) à prefeitura da capital mineira. Ele terá como vice Luisa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento do governo estadual.

Romeu Zema, Luisa Barreto, Mauro Tramonte e Alexandre Kalil na convenção do Republicanos em Belo Horizonte - Rodrigo Lima/Divulgação-Republicanos

Na convenção que oficializou a chapa, Kalil e Zema sentaram na mesma mesa e se cumprimentaram. Nos discursos, porém, as antigas divergências entre os dois não foram mencionadas.

O ex-prefeito deixou o cargo em 2022 para concorrer ao governo estadual. A eleição, vencida pelo candidato do Novo em primeiro turno, repetiu a polarização nacional no estado quando Kalil apoiou a candidatura do hoje presidente Lula (PT), e Zema, a de Jair Bolsonaro (PL) .

No ano passado, o ex-prefeito disse à Folha que o governador sofre de "falta de cultura". Em 2022, Zema afirmou em entrevista ao jornal Estado de Minas que Kalil "só vivia de crítica".

Questionado por jornalistas sobre como explicar os apoios ao eleitor de Belo Horizonte, Tramonte afirmou que a aliança mostra que os dois querem o melhor para a capital mineira.

"Isso é um exemplo para o Brasil. Quando estamos imbuídos em melhorar uma capital como Belo Horizonte, as arestas se apagam", afirmou.

No segundo mandato como deputado, Mauro Tramonte é natural de Poços de Caldas, no sul de Minas. Ele se mudou para Belo Horizonte em 2008 para se tornar o apresentador do programa Balanço Geral, da Record.

Deixou o comando da atração após 16 anos para se dedicar à pré-campanha. Apesar de ser considerado da base de Zema, ele foi contra a orientação do governo em votações recentes que dividiram aliados.

As conversas para o Novo se aliar à candidatura de Tramonte vinham evoluindo nas últimas semanas dado o bom desempenho do apresentador nas pesquisas eleitorais para um pleito que pode ter mais de dez candidatos.

Na última semana, Kalil acertou sua ida do PSD para o Republicanos e gerou resistência em setores do Novo, mas a ala favorável à aliança venceu o embate em reunião entre os partidos realizada na quarta (31).

Na cerimônia que oficializou a chapa entre Republicanos e Novo, Zema ressaltou que a costura da aliança entre as legendas não foi fácil.

"Desde o início apoiei totalmente porque sei que o Tramonte é um candidato diferenciado. Com ele e Luísa, vamos subir qualquer morro e em qualquer lugar de BH para pedir voto", disse o governador.

Já Kalil concentrou as críticas no atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que foi seu vice na chapa vencedora de 2020.

"Esse prefeito que vai ser atacado é o que colocou o empresário dentro dos postos de saúde, das escolas. Belo Horizonte não é para amador como tá lá, é para profissional", afirmou.

Procurado, Fuad não quis comentar.

Também neste sábado, na convenção que oficializou a candidatura à reeleição da prefeita de Contagem (MG), Marília Campos (PT), o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), apoiador de Fuad, criticou a aliança de Zema e Kalil.

"Eu quero ver o candidato que eles estão apoiando explicar se tem mais identidade com o Zema ou com o Kalil. Se foi o Kalil que mudou ou se o Zema mudou, essa explicação vai ter que ser dada ao eleitor de Belo Horizonte", disse Silveira, que ainda chamou Kalil de ingrato por "ter virado as costas para o Fuad".

A Folha apurou que o ministro articula junto ao presidente Lula e à direção nacional do PT o apoio do partido à candidatura de Fuad ainda no primeiro turno.

Em visita à capital mineira em junho, o presidente disse em entrevista que seu candidato na eleição da capital mineira é o deputado federal Rogério Correia (PT), que tem convenção marcada para este domingo (4).

A candidatura de Fuad à reeleição foi sacramentada na última semana. Ele terá como vice o vereador Álvaro Damião (União Brasil) e fará campanha enquanto passa por um tratamento de câncer.

Outra candidatura que concretizada à Prefeitura de Belo Horizonte é a do deputado estadual Bruno Engler (PL). Ele é apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, que enviou vídeo para a convenção da última sexta-feira (2).

Também estiveram no evento o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), e o senador Cleitinho (Republicanos), que, apesar de ser do partido de Tramonte, apoiará Engler. Maior ativo eleitoral da legenda no estado, o senador disse que não foi consultado acerca da filiação de Kalil.

"O partido Republicanos é de quê? Na propaganda eleitoral, diz que é conservador e de direita. O Kalil em 2022 teve apoio do Lula. Agora tem que perguntar para o Kalil, você virou de direita? E para o Republicanos, você virou de esquerda? Eu continuo sendo a mesma pessoa", disse Cleitinho.