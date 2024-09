Inelegível, Bolsonaro pede voto para candidatos de Norte a Sul do país

São Paulo

Sem poder concorrer às eleições até 2030, Jair Bolsonaro (PL) se mantém como um cabo eleitoral cobiçado por candidatos nos pleitos de 2024. Nas primeiras duas semanas da propaganda eleitoral, o ex-presidente apareceu em mais de uma dezena de propagandas no rádio e na televisão de Norte a Sul do país.

Levantamento da Folha registrou pelo menos 20 municípios em que candidatos já citaram, mostraram imagens ou tiveram depoimentos de Bolsonaro exibidos na propaganda eleitoral. O ex-presidente gravou vídeos para políticos de ao menos oito municípios do país.

Em Joinville, Santa Catarina, a propaganda de Sargento Lima (PL) afirma que ele é o único postulante na cidade com o apoio de Bolsonaro. Em seguida, é o ex-presidente quem fala e reforça que o candidato tem seu apoio. Lima concorre com o atual prefeito da cidade, Adriano Silva (Novo), que fez campanha para Bolsonaro em 2022.

A estratégia de usar o ex-presidente em depoimentos para oficializar o seu apoio em cidades com mais de um nome da direita é repetida pelo PL em todo país. Depoimento exibido pelo candidato Chico França (PL), de Itabuna, na Bahia, expõe o foco da sigla nas eleições de 2026.

"O futuro do Brasil passa pelos municípios. Essa grande bancada que faremos, se Deus quiser, por todo o Brasil, será decisiva para que a direita e os conservadores voltem ao poder em 2026", afirma o ex-presidente na propaganda exibida no sul da Bahia.

Na capital do Amazonas, ele faz campanha para Eder Mauro (PL). "A todos de Manaus, eu faço um pedido especial. A todos que confiaram no meu trabalho, confiem agora em Alberto Neto", pede o ex-presidente.

A inelegibilidade não impede que Bolsonaro participe de propagandas eleitorais. A decisão de junho de 2023 não suspendeu seus direitos políticos, informa o advogado Alberto Rollo, especialista direito eleitoral.

O TSE julgou a participação do então presidente na reunião com embaixadores no Palácio do Planalto em 18 de julho de 2022. Na ocasião, ele questionou o sistema eleitoral brasileiro e a segurança das urnas eletrônicas, sem apresentar provas.

O ex-presidente também teve outra condenação no TSE com pena de inelegibilidade, desta vez devido ao uso eleitoral do 7 de Setembro de 2022.

A única limitação para Bolsonaro, que vale para qualquer outro padrinho que apareça na propaganda eleitoral, é respeitar o limite de 25% de tempo de exposição. O Tribunal Superior Eleitoral determina que outros que não o candidato podem aparecer no máximo por um quarto do tempo da propaganda.

"Caso o candidato ultrapasse essa reserva de 25%, ele perderá tempo na próxima exibição de propaganda", afirma Rollo. O percentual é calculado a partir do total das inserções de um dia.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também foi chamada para pedir votos na eleição municipal. Em Petrolina, Pernambuco, ela gravou depoimento para Lara Cavalcanti (PL).

"Para isso, nada melhor do que escolher a empatia e o cuidado, que são característicos na mulher. Portanto, o seu voto nos nossos candidatos será decisivo para a construção de um novo Brasil", diz.

Candidatos de partidos com o PL na coligação também tiveram vídeos gravados. Em Londrina, Paraná, Tiago Amaral (PSD) exibiu o cabo eleitoral na TV. "O futuro do município, se Deus quiser, estará na mão desse jovem aqui", diz Bolsonaro.

Há aliados, porém, que até agora exibiram o ex-mandatário de maneira tímida, em rápidas passagens de imagens de comícios. Em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) tem o apoio declarado de Bolsonaro à reeleição. Na inserção do atual prefeito, ele é visto em cortes rápidos de um evento, e não é citado.

Como justificativa pela falta de engajamento, o ex-presidente afirmou ser muito cedo para entrar massivamente na campanha. "Pode ser que tenha que esperar um pouco mais".

Adversário do atual prefeito, Pablo Marçal (PRTB) é quem tem a maior parcela de bolsonaristas no seu eleitorado. Os dois estão tecnicamente empatados na última pesquisa Datafolha. Guilherme Boulos (PSOL) tem 23%, o influenciador, 22%, e Nunes, 22%, das intenções de voto.