João Pimenta participa às 9h de sabatina Folha/UOL sobre temas da cidade de SP; assista

O candidato à Prefeitura de São Paulo João Pimenta (PCO) será sabatinado nesta quinta-feira (12) às 9h no ciclo de entrevistas promovido por Folha e UOL para tratar dos temas da cidade.

A mediação das entrevistas será de Fabíola Cidral, com participação dos entrevistadores Raquel Landim, do UOL, e Fábio Haddad, editor de Cotidiano da Folha.

João Pimenta, 27, é paulistano e o concorrente ao Executivo paulistano mais jovem. É filho do presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, integra a direção nacional do partido e atua como militante no movimento estudantil. Concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022, sem sucesso.

O candidato à Prefeitura de São Paulo João Pimenta (PCO); ele será sabatinado por Folha e UOL - Reprodução/João Pimenta no Facebook

Além dele, outros postulantes foram convidados. Na quarta-feira (4), foi a vez de Pablo Marçal (PRTB). Tabata Amaral (PSB) foi sabatinada na quinta-feira (5) e Ricardo Nunes (MDB), na sexta-feira (6). Guilherme Boulos (PSOL) foi entrevistado na segunda-feira (9).

Na terça-feira (11) foi a vez de Altino Prazeres (PSTU), e na quarta-feira (11), de Ricardo Senese (UP). José Luiz Datena (PSDB) fecha a semana na sexta-feira (13). A entrevista com Bebeto Haddad (DC) ocorrerá em 16 de setembro e Marina Helena (Novo) será sabatinada em 18 de setembro.

Folha e UOL têm feito uma série de sabatinas com candidatos de todo o país. O ciclo de entrevistas foi iniciado em 10 de junho com os postulantes de Belo Horizonte e está sendo feito, ao todo, em 18 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.