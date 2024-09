Michelle Bolsonaro vai ao Rio socorrer campanha de Ramagem e comete ato falho

Rio de Janeiro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou nesta sexta-feira (13) de evento ao lado do deputado federal Alexandre Ramagem (PL) para tentar estancar o avanço do prefeito Eduardo Paes (PSD) sobre o eleitorado feminino e, principalmente, evangélico na disputa eleitoral do Rio de Janeiro.

Numa casa de festas na Barra da Tijuca, em evento voltado às mulheres, ela defendeu pautas conservadoras e criticou pastores evangélicos que apoiam Paes.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participa de evento de campanha de Alexandre Ramagem (PL-RJ) em setembro - Fábio Gonçalves - 13.set.2024/Divulgação/Campanha Alexandre Ramage

"Se tem algum cristão negociando o seu voto… Não é valor, não, Índia [Armelau, vice na chapa de Ramagem], é preço. Nós temos valores. Quem está negociando o seu voto tem preço. E nós não vamos negociar os valores do nosso povo", disse ela.

Ramagem tem encontrado dificuldades em avançar sobre o eleitorado evangélico, usualmente associado ao bolsonarismo. Na última pesquisa Datafolha, divulgada há uma semana, Paes tinha 55% das intenções de voto nesse eleitorado, perto da média geral de 59%.

Durante a fala, Michelle cometeu um ato falho. Ao fazer uma fala direcionada aos postulantes a uma vaga na Câmara Municipal, a ex-primeira-dama disse: "Nós candidatos… Olha, me coloquei como candidata."

Logo após a fala, a deputada Soraya Santos (PL-RJ) e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), ergueram as mãos em comemoração.

Eventual futura candidatura de Michelle ainda é uma incógnita. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já demonstrou reservas em relação à entrada da mulher na disputa.

Ela já foi cogitada para disputar a Presidência da República após ele ser declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O nome dela também é apontado para uma vaga no Senado por Brasília.

A ida de Michelle ao Rio reduz o isolamento da candidatura de Ramagem no primeiro mês de campanha.

O ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) tem feito eventos nas ruas sem a companhia dos deputados mais votados no estado. Bolsonaro, por sua vez, ainda não foi a uma agenda de rua com o candidato. O planejamento é que o ex-presidente desembarque no estado na última semana de campanha.

"Nós temos 5.500 municípios. Na última semana do primeiro turno ele vai estar conosco. Então estão todos voltados para cá, na importância do nosso Rio de Janeiro. Vamos fazer uma boa virada, chegar no segundo turno e ganhar essa eleição", disse Ramagem.