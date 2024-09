Nunes demite subprefeito indicado por vereador que decidiu apoiar Marçal

São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) demitiu o subprefeito da Lapa, Luiz Carlos Smith Pepe. O motivo está na relação próxima entre Pepe e o vereador Rubinho Nunes (União Brasil), que no sábado (30) anunciou apoio à candidatura de Pablo Marçal (PRTB), desembarcando da campanha do prefeito.

A demissão de Pepe foi publicada no Diário Oficial da cidade. O subprefeito é investigado sob suspeita de apreensões ilegais fora da área de sua atuação na capital paulista.

O candidato Ricardo Nunes (MDB) cumpre agenda de campanha no Jardim das Flores, zona sul de São Paulo - Ítalo Leite/Folhapress

"Apesar de gostar bastante dele, é uma questão de time. Se você tem essa contaminação de um traidor, de uma pessoa sem caráter, sem personalidade, que é o Rubinho Nunes, é preciso restabelecer as relações no que diz respeito à participação dele no governo", afirmou Nunes à CBN, durante uma agenda de campanha no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (2).

O nome escolhido para substituí-lo foi o de Ana Carolina Nunes Lafemina, atual secretária-adjunta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSub).

O vereador afirmou à Folha que "enfrentou os mesmos inimigos [de Marçal] ao longo de quatro anos" e que não teria outro lugar para estar a não ser ao lado dele.

Em nota, o presidente do diretório municipal do União, Milton Leite, afirma que Rubinho será excluído do tempo de TV e de rádio do partido e não terá acesso aos recursos do fundo eleitoral. Além disso, outras punições serão estudadas, como a expulsão da sigla.

A campanha de Nunes afirmou que Rubinho "é um entre 520 candidatos da coligação de apoio" e que "a traição dele, ao seguir Joice Hasselmann, não afeta" a disputa.